Steve Round confirme qu'il a rejoint Mikel Arteta à Arsenal et pense qu'il sera un “ vraiment top manager ''

Steve Round a confirmé qu’il avait rejoint le personnel des coulisses de Mikel Arteta à Arsenal.

Arteta a été nommé directeur des Gunners la semaine dernière et il a rapidement agi pour rassembler le personnel autour de lui.

L'ancien directeur adjoint d'Everton et de Manchester United a confirmé qu'il avait rejoint le club, mais il n'y a eu aucune annonce officielle d'Arsenal.

Mikel Arteta a commencé à construire son personnel d'arrière-salle d'Arsenal

Round a déclaré à talkSPORT: «Mikel m'a appelé pendant la semaine et m'a demandé si je voulais rejoindre son équipe et j'ai sauté sur l'occasion tout de suite.

"C’est une belle opportunité. Un magnifique club de football et ayant juste les brèves conversations avec Mikel que j'ai eues jusqu'à présent, je pense qu'il va être vraiment un top manager.

"Ils ont manifestement suivi un processus formel d’interview et il est allé là-bas et leur a présenté et leur a montré sa vision et où il veut emmener le club à l’avenir.

«Il est évidemment assez impressionné pour qu’ils lui confient le poste. C'est une décision audacieuse parce qu'il est jeune et c'est sa première fois mais après lui avoir parlé et trouvé ses idées sur le football et sa philosophie, la façon dont il veut construire une culture, il me semble déjà être un gars vraiment expérimenté.

"J'ai eu le privilège de l'entraîner à Everton pendant quelques années et il était alors un professionnel exceptionnel et nous nous sommes toujours bien entendus et c'est formidable d'être de retour."

Round a commencé sa carrière d'entraîneur avec Steve McClaren à Middlesbrough, puis est resté avec lui lorsqu'il a rejoint l'équipe d'Angleterre.

Le joueur de 49 ans était également un membre clé du personnel de David Moyes et était avec lui à Everton puis à Manchester United.

Plus récemment, il a été directeur du football à Aston Villa jusqu'en juillet 2018.

