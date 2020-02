Steven Bergwijn marque sur les débuts de Tottenham dans la victoire sur Man City

Les débuts de rêve de Steven Bergwijn ont aidé Jose Mourinho à vaincre son ancien rival Pep Guardiola alors que Tottenham battait Manchester City 2-0 dans un affrontement dramatique en Premier League.

Bergwijn, une signature de 25 millions de livres sterling du PSV Eindhoven cette semaine, a eu un impact immédiat en ouvrant le score avec style, Heung-min Son remportant les trois points les plus impressionnants du règne de Mourinho dans le nord de Londres jusqu’à présent.

Steven Bergwijn a fait ses débuts à retenir

City, qui avait été réduit à 10 hommes lorsque Oleksandr Zinchenko a vu rouge, a raté un penalty en première mi-temps grâce à Ilkay Gundogan tandis que Sergio Aguero a également touché un poteau car il n’a pas marqué pour la première fois en 24 matchs à l’extérieur.

Raheem Sterling a eu la chance d’éviter un carton rouge lors d’un mauvais après-midi qui a vu City subir une sixième défaite de la saison, rapprochant Liverpool encore plus du titre.

Pour les Spurs, cela pourrait faire des merveilles pour leurs quatre meilleurs espoirs, car ils sont à quatre points de Chelsea et espèrent continuer à partir d’ici.

C’était une rencontre classique entre deux poids lourds, remplie de drame venu de loin.

Le premier moment de controverse est survenu à la 12e minute lorsque Sterling a réussi à dévier d’être renvoyé.

L’international anglais est monté à la cheville avec ses crampons sur Dele Alli, mais l’arbitre Mike Dean ne l’a considéré que comme une réservation et VAR n’a pas changé d’avis.

Avec 11 hommes sur le terrain, City prit le contrôle et, via Riyad Mahrez en bas à gauche, semblait dangereux.

Bergwijn est parti plus tard avec une crampe

Mahrez était impliqué car ils ont presque pris les devants à la 27e minute alors qu’il s’accrochait à une passe lâche de Davinson Sanchez et jouait à Aguero, qui semblait destiné à marquer, seulement pour Hugo Lloris pour transformer en quelque sorte son tir sur un poteau avec une extension pied.

Ce n’était que le début du drame, alors que VAR et, comme on pouvait s’y attendre, Dean est venu au premier plan de la préparation de la mi-temps.

First City a reçu un penalty après que Serge Aurier a traversé le dos d’Aguero. Dean ne l’a pas accordé à ce moment-là, mais après le jeu, il s’est finalement arrêté plus de deux minutes plus tard après que VAR ait jugé que c’était une faute.

Mourinho a été vu en train de rire dans la pirogue, mais il y avait plus à venir.

Lloris a sauvé avec brio les efforts de Gundogan, mais Sterling a réussi le rebond avant lui et est tombé au sol.

Les joueurs de Furious Spurs l’accusaient de plongée et VAR a décidé qu’il n’y avait pas eu de faute.

Zinchenko et Toby Alderweireld ont été réservés pour leurs pièces à la suite, mais Sterling n’a pas été jugé pour avoir plongé et s’est échappé à nouveau.

City aurait dû aller de l’avant au début de la deuxième mi-temps, mais a raté deux occasions dorées en succession rapide.

Heung-min Son a doublé l’avance de Tottenham

D’abord, avec Lloris hors de position, Aguero avait un tir dégagé de la ligne par Alderweireld, puis du suivi Gundogan a flambé de six mètres avec le but à sa merci.

Le jeu a été modifié à l’heure où City a finalement été réduit à 10 hommes, Zinchenko ramassant un carton jaune après avoir arrêté cyniquement Harry Winks.

Les Spurs n’ont eu besoin que de trois minutes pour en profiter lorsqu’ils ont pris les devants avec leur premier tir du match.

C’était un moment de rêve de Bergwijn alors qu’il contrôlait la passe de Lucas Moura avec sa poitrine et envoyait une volée basse dans le coin inférieur.

Les hôtes ont doublé leur avance avec leur coup suivant huit minutes plus tard.

Tanguy Ndombele a glissé dans Son et il a tiré dans le coin inférieur du bord de la zone, à l’aide d’une légère déviation.

City a tenté de revenir dans le match, mais le centre de Kevin De Bruyne a été superbement renversé par Lloris, tandis que Sanchez s’est dirigé contre sa propre barre transversale à la mort.

