Steven Bergwijn, star de Tottenham, marque ses débuts

Tottenham espérait un impact instantané de la nouvelle signature de Steven Bergwijn – et ils l’ont eu.

Engagés dans une bataille avec Manchester City, champion en titre de la Premier League, les Spurs avaient du mal à sortir de leur propre moitié aux points.

Steven Bergwijn célèbre son premier but pour Tottenham avec leur premier tir du match

Un morceau de chaos provoqué par VAR en première mi-temps a vu un penalty donné et manqué, tandis qu’un autre coup de pied arrêté a été renvoyé lorsque Hugo Lloris a semblé tomber Raheem Sterling.

Juste après l’heure de jeu, Oleksandr Zinchenko, qui avait reçu un carton jaune pour son rôle dans une mêlée après la deuxième décision de pénalité, a reçu ses ordres de marche pour avoir empêché un Harry Winks déchaîné sans aucune tentative de jouer le ballon.

Et un corner quelques instants plus tard a permis à Tottenham leur premier tir au but du match et, après un coup de Lucas Moura, Bergwijn a chesté le ballon et a frappé une douce volée au-delà d’Ederson pour le faire 1-0.

Les Spurs se sont également améliorés, malgré le retrait du Néerlandais avec une crampe au mollet, alors que le remplaçant Tanguy Ndombele a dansé autour de Rodri et a trouvé Heung-Min Son.

Bergwijn est parti plus tard avec une crampe

Le Sud-Coréen n’était pas d’humeur à déconner et a frappé le deuxième tir des Spurs vers le but.

Il a pris une déviation mais a toujours trouvé son chemin devant Ederson et dans le fond du filet devant le magnifique stand à un seul niveau des Spurs.

Impitoyable et efficace de la part des hommes de Jose Mourinho qui se sont maintenus pour gagner 2-0.

Heung-Min Son célèbre son but

