Steven Gerrard annule les rumeurs de sortie des Rangers alors que l’ancien coéquipier de Liverpool, Danny Murphy, insiste sur le fait qu’il n’est “ pas en lui ” de s’en aller

Steven Gerrard insiste sur le fait qu’il est pleinement engagé envers les Rangers malgré les informations selon lesquelles il envisageait sérieusement son avenir au club.

Le Gers a été éliminé de la Coupe d’Écosse samedi dernier avec une défaite 1-0 contre Hearts et Gerrard a admis que c’était «le plus bas que j’ai ressenti depuis que je suis entré dans le travail de loin».

Cela a conduit à des rapports sensationnels affirmant qu’il pourrait s’éloigner d’Ibrox avant le prochain affrontement en Premiership contre Hamilton mercredi soir, mais la légende de Liverpool a démenti ces rumeurs.

L’avenir de Gerrard semblait douteux

“Long terme? Non, non », a déclaré Gerrard lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait son avenir.

«Depuis la fin du match le week-end, qui a été amèrement décevant, j’ai beaucoup réfléchi à moi-même et partagé ces pensées avec les gens autour de moi et je suis prêt à repartir.

“Je me suis inscrit à quelque chose ici. Je suis dedans, je suis tout dedans.

«J’ai toujours su qu’il allait y avoir des périodes comme celle-ci qui étaient des revers difficiles et réels.

«Je pense que c’est à ce moment-là que le club a le plus besoin de moi et c’est de rester fort et de continuer à lutter et à pousser et continuer à essayer d’améliorer cela et de s’appuyer sur les progrès que nous avons accomplis dans de nombreux domaines, pour apprendre de certaines choses. qui ne se sont pas si bien passées et essayez d’éviter qu’elles ne se reproduisent.

“Si vous voulez survivre à ce niveau, vous devez rebondir assez rapidement après des revers et le week-end a été un creux, je ne vais pas le nier.”

L’ancien coéquipier de Gerrard à Liverpool, Danny Murphy, a déclaré à talkSPORT qu’il n’y avait absolument aucune chance que le patron des Rangers s’éloigne d’Ibrox, insistant sur le fait que ce n’était pas dans son personnage.

«Je serais absolument étonné s’il marchait – stupéfait», a déclaré Murphy. «Ce n’est pas en lui.

Gerrard était livide après la défaite à Hearts

«Je ne pense pas que cela se produise, pas même 1%.

«Il était vraiment en colère et frustré lors de cette interview. Il prenait ses responsabilités – ce qu’il voyait sur le terrain n’était pas ce qu’il voulait de ses joueurs.

“Il doutait de lui-même, pensant,” est-ce que je fais passer mon message? “

“Quand ils pensent à quel point ils sont venus en tant que club, en si peu de temps, cela va se calmer.”

