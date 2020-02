Steven Gerrard révèle les conseils qu’il a donnés à Jordan Henderson et insiste sur le fait qu’il savait qu’il serait un succès en tant que capitaine de Liverpool

L’ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard a salué son successeur Jordan Henderson et a insisté sur le fait qu’il a toujours su qu’il serait parfait pour ce rôle.

Le brassard a été donné à l’homme de 29 ans lorsque le héros d’Anfield est reparti en 2015 et, après les premiers essais et les tribulations, il est maintenant devenu un rouage essentiel dans l’équipe de Jurgen Klopp.

Henderson de Liverpool soulève le trophée de la Ligue des champions

Gerrard n’a pas tardé à louer Henderson dans une interview avec Danny Murphy pour le Daily Mail et a révélé qu’il lui avait donné des conseils, bien qu’il ait admis qu’il ne pouvait pas attribuer de crédit à sa résurgence.

À un moment donné en 2018/19, il semblait que Henderson était peut-être en train de sortir à Anfield, mais un changement de rôle a provoqué une renaissance qui les a poussés à leur triomphe en Ligue des champions contre Tottenham à Madrid, alors qu’il a continué là où il était parti. de cette campagne.

Et parlant à un ami proche et ancien coéquipier Murphy, Gerrard a parlé de ce qui rend l’Anglais si bon.

“Tous les deux [Gerrard and Murphy] sachez qu’il y a des joueurs qui y sont “tous les jours”.

«J’ai apprécié la puissance et la forme physique de Jordan en m’entraînant avec lui. Certains joueurs jouent pour eux-mêmes, Jordan fait la sale course, aux prises pour les deuxièmes balles, 12 ou 13 km samedi et mercredi, encore et encore.

«Les équipes ne peuvent pas fonctionner au niveau de Liverpool sans un rouage comme Jordan Henderson. Il va évidemment être un vainqueur de Premier League. Je le regarde et je pense: bon pour toi.

«Il a cette confiance maintenant. Il a levé la Coupe d’Europe au-dessus de sa tête. Je ne mérite pas un iota de crédit, il a tout fait lui-même, mais je me souviens d’une conversation avec Jordan à Los Angeles il y a quelque temps et il n’était pas sûr s’il allait ou venait au club. Je me souviens lui avoir dit de ne pas abandonner Liverpool, tout ira bien. Je savais ce qu’il avait à l’intérieur et qu’il y arriverait. Vous savez avec certaines personnes. “

Jordan Henderson célèbre le but de Liverpool

.