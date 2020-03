Stone Cold Steve Austin annonce qu’il fera un retour très attendu à 3:16 jour pour une rare apparition à la WWE

Chaque fois que Stone Cold Steve Austin revient à la WWE, c’est un gros problème.

Eh bien, le Texas Rattlesnake apparaîtra à nouveau sur WWE TV quand il reviendra à Monday Night Raw le 16 mars.

WWE

Stone Cold Steve Austin est la plus grande star jamais vue par la WWE

Pourquoi ce nombre est-il important? Parce que c’est le 16/03 et “Austin 3:16 dit que je viens de te fouetter le cul!”

Les fans célèbrent la journée en l’honneur de Stone Cold Steve Austin depuis des années, mais la WWE a finalement décidé de capitaliser sur l’idée aussi.

Ils le brandissent # 316day sur Twitter et ils disent qu’Austin apparaîtra en direct à Pittsburgh.

Le WWE Hall of Famer, 55 ans, est apparu à quelques reprises pour la WWE l’année dernière, notamment au salon RAW Reunion. La pop qu’il a reçue ce soir-là était extraordinaire.

AUSTIN 3:16 DIT QUE JE SERAI EN DIRECT LE LUNDI SOIR BRUT le 16/03 !!

OH HELL YEAH !!! # 316DAY

– Steve Austin (@steveaustinBSR) 5 mars 2020

La WWE a également annoncé qu’une toute nouvelle session Broken Skull Sessions arrivera prochainement sur le réseau WWE avec Bret Hart comme invité d’Austin.

Bien sûr, la paire a mis un classique à WrestleMania 13 et a eu une rivalité étonnante ensemble, mais Hart est également connu pour être l’une des personnes les plus franches de l’histoire de l’entreprise.

Réunir les deux est garanti d’être un bon visionnage et la WWE a fait du bon travail avec ce spectacle jusqu’à présent avec des invités comme Undertaker, Big Show, Kane et Goldberg.

Austin est toujours bon de faire une apparition devant l’Univers de la WWE et potentiellement de frapper sa marque de fabrique Stunner, mais il n’a aucun projet de faire un retour sur le ring.

Edge a fait un retour étonnant au Royal Rumble après avoir pris sa retraite neuf ans plus tôt en raison de problèmes de cou.

WWE.com

Steve Austin a pris sa retraite après avoir rencontré Rock pour la troisième fois à WrestleMania

Austin avait subi des problèmes similaires qui l’ont forcé à prendre sa retraite en 2003, mais il dit que les circonstances ne sont pas les mêmes.

“En gros, vous me demandez, sur la base du retour d’Edge, est-ce que j’envisagerais de faire un retour? Ce que Edge fait n’a rien à voir avec moi. J’ai fini. J’ai déjà dit que j’avais fini », a-t-il déclaré.

«Quand je vois un gars qui a eu un genre de situation cervicale similaire à la mienne, ou une chirurgie cervicale en général, et de quitter l’entreprise quand il l’a fait il y a neuf ans, puis de revenir, je suis comme« OK mec, sois attention là-bas. “Tu sais? Parce que je ne t’ai pas vu en action. Et nous savons que c’est une entreprise très physique. Vous pouvez vous blesser à tout moment et de toute façon. Ça peut être très dangereux. Alors s’il vous plaît soyez prudent. “

