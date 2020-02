Storm Dennis joue un rôle dans l’étrange but de Portadown lors du choc du Championnat d’Irlande

Adam Salley, de Portadown, a connu un match mémorable lors d’une victoire de 7-1 contre l’Université Queen’s samedi.

L’attaquant pensait qu’il avait empoché son premier but de l’après-midi quand il a couru jusqu’au but et a glissé le ballon devant le gardien de but en première mi-temps.

BBC Sport NI

Il semblait qu’Adam Salley avait doublé l’avantage de Portadown au premier semestre

BBC Sport NI

Salley s’était déjà éloigné pour célébrer avant que le ballon ne franchisse la ligne

Cependant, le ballon s’est arrêté à seulement un mètre de la ligne de but en raison d’une combinaison de vent de Storm Dennis et de boue, avec Salley s’éloignant pour célébrer.

Malgré l’arrêt du ballon, le coéquipier de Salley, Chris Lavery, était sur place pour toucher un filet vide.

Seuls deux matches du Championnat d’Irlande ont reçu le feu vert ce week-end en raison de Storm Dennis.

Le temps a affecté de grandes parties du Royaume-Uni, notamment de fortes inondations à Pontypridd, au Pays de Galles.

Salley aurait le dernier rire, car il a réussi un tour du chapeau en deuxième mi-temps pour envoyer Portadown 10 points d’avance en tête du classement du Bluefin Sport Championship.

Portadown a vu le côté drôle de la tentative manquée de Salley alors qu’ils tweetaient: «Alexa, montre-moi une célébration prématurée. #irishleaguebeahviour. “

Le triplé de Salley, qui a été scellé par une superbe demi-volée à la 70e minute, lui a valu 19 buts pour la saison.

.