Streaming Rugby : Angleterre vs Pays de Galles en direct live à partir de 17h45

L’épidémie de ce nouveau coronavirus a fait les gros titres ces derniers jours lors du tournoi de rugby des Six Nations, dont le quatrième tour aura lieu ce week-end. L’Angleterre tentera de profiter d’un faux pas de la France, la seule équipe à avoir remporté tous les matchs qu’elle a disputés.

Rugby : Angleterre vs Pays de Galles en streaming

Angleterre/Pays de Galle en direct sur France 2 et les applications de streaming de France télévision

Les Anglais reçoivent samedi à Twickenham au Pays de Galles et dimanche, la France se rendra en Écosse. Ainsi, le XV de la Rose a la possibilité d’envoyer une dose de pression au XV du Coq pour leur match à Edimbourg.

Les Bleus mènent le groupe du tournoi après trois victoires et sont les seuls à pouvoir terminer la compétition par un Grand Chelem (plein de victoires), ce qui n’arrive plus depuis la dernière fois qu’il a été couronné aux Six Nations, il y a juste une décennie : 2010.

Samedi, dans son temple du rugby, @EnglandRugby retrouvera @WelshRugbyUnion avec l’intention de confirmer sa victoire à domicile face à l’Irlande 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Présentation ⤵️https://t.co/cfMfTVVmZO — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 6, 2020

Après les victoires des deux premières journées contre l’Angleterre (24-17) et l’Italie (35-22), la France a fait parler d’elle lors de la troisième journée, en s’imposant 27-23 à Cardiff contre le Pays de Galles, l’équipe championne en titre l’an dernier, Grand Chelem compris.

“Je ne sais pas si le mot est fier, mais je suis très heureux pour ces joueurs, qui s’entraînent très dur depuis le début de la compétition et qui travaillent dur, avec beaucoup d’humilité. Nous sommes ambitieux parce que nous pensons que nous pouvons gagner de grands matches”, a célébré l’entraîneur français Fabien Galthié après la victoire à Cardiff.

L’Angleterre, quant à elle, occupe la deuxième place du classement avec deux victoires et une défaite, celle qu’elle a subie contre les Français lors de la première journée. Samedi, contre le Pays de Galles, l’équipe d’Eddie Jones sera à la recherche d’une victoire qui la propulsera dans la course au titre. Un revers serait fatal aux aspirations des Anglais.

🌹 De leur côté les Anglais misent sur leurs avants pour prendre le dessus contre le pays de Galles Il y a deux changements dans le XV de départ de l'Angleterre https://t.co/m40eCQf2Ka — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 5, 2020

Le coronavirus en arrière-plan

Parallèlement à ces deux parties, les Six Nations sont très marquées par l’épidémie de coronavirus. L’un des matchs de cette journée, Irlande-Italie, qui devait se jouer samedi à Dublin, a été annulé, l’Italie étant le pays européen le plus touché par la maladie, avec 197 décès, selon le bilan publié vendredi.

TEAM NEWS 👥 Liam Williams and Josh Navidi return from injury for #ENGvWAL ⚪🔴 Enwir hefyd Tomos Williams a Rob Evans yn y XV cychwynnol. ⠀

⠀

📰 – https://t.co/WaR5TRxH2m #HWFN pic.twitter.com/apinMdJ2Vf — Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) March 5, 2020

Le jeudi a également vu le report du match Italie-Angleterre, qui devait se dérouler le 14 mars à Rome lors de la cinquième et dernière journée. Afin d’éviter les grandes rencontres, le gouvernement italien a signé mercredi un décret selon lequel toutes les compétitions sportives, y compris le football de Serie A, se dérouleront à huis clos jusqu’au 3 avril. Mais le comité des Six Nations a préféré le report, sans préciser de nouvelle date, de sorte que la résolution du tournoi est en attente de l’évolution de l’épidémie.

L’Irlande, comme l’Angleterre, a enregistré deux victoires et une défaite lors des trois premières journées de match, elle est donc également dans la course au titre.