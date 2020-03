Streaming Rugby : Ecosse – France en direct live à partir de 16h00

La France, leader absolu des 6 nations, cherche à rester sur la bonne voie et se rend en Écosse à Murrayfield pour tenter de maintenir ses espoirs de titre. Dimanche à 16h00 en direct sur France 2 et les applications de streaming de France télévision.

Rugby : Ecosse vs France en streaming

Pour suivre le match du tournois des 6 nations de rugby Ecosse – France vous pouvez suivre la rencontre sur France 2 et sur les applications de streaming de France Télévision

L’Écosse a retrouvé le sourire lors de sa visite en Italie, où elle s’est imposée 17-0 et a fêté une nouvelle fois le tournoi après un an sans victoire (cinq défaites et un nul contre l’Angleterre). La France est à un niveau élevé et en bonne voie pour remporter à nouveau le titre européen. Cela fait 10 ans que les Français ont pris les Six Nations et avec l’équipe dirigée par Fabian Galthié, ils ont changé l’image par rapport à ce qu’ils jouaient dans le cycle de Jacques Brunel. Ils ont gagné les trois matchs qu’ils ont disputés et ils viennent de remporter un succès important à Cardiff contre le Pays de Galles par 27 à 23.

L’équipe écossaise n’est pas au mieux de sa forme, au-delà du triomphe logique en Italie. C’est difficile contre des équipes de même niveau, puisque les dernières victoires ont été remportées contre la Russie, les Samoa et la Géorgie. Ils chercheront à devenir forts comme des locaux, avant un équipement qui les visitera avec l’esprit mis dans le titre. La France a changé de tête, et est maintenant un casting plein de variantes. Le changement de génération et l’émergence de nombreuses personnalités les remettent sur le devant de la scène mondiale.

#XVdeFrance 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇫🇷

Voici les 23 joueurs retenus par Fabien Galthié et Raphaël Ibañez pour le quatrième match du Tournoi face à l’Ecosse dimanche à 16h ! Bravo aux 9 clubs de TOP 14 qui sont représentés ! 👏 pic.twitter.com/Accrzuh7Rl — TOP 14 Rugby (@top14rugby) March 6, 2020

L’Écosse a du mal à générer de l’attaque, à tel point qu’elle n’a eu droit qu’à trois essais dans le tournoi, tous marqués lors du dernier succès contre l’Italie. Ils n’ont pas marqué contre l’Irlande et l’Angleterre. Mais l’autre côté est leur défense, qui est la moins défaite du tournoi avec seulement 32 points. La consolidation d’Adam Hastings doit être la meilleure chose qui soit sortie de ce tournoi. On attend autre chose de la meute des attaquants. La France se trouve à un moment idéal. Avec un niveau de conduite exceptionnel et deux jeunes qui ont pris des responsabilités sans être ennuyés : Roman Ntamak (20 ans) et Antoine Dupont (23 ans) ont été déterminants pour le niveau actuel du XVème Les Bleus. Ainsi, les fans français ont retrouvé l’enthousiasme qu’ils avaient oublié depuis plus d’une décennie. En outre, ils ont eu des performances qui ont accompagné de très hauts rendements : Capitaine Ollivon, Aldritt, Bouthier, Fickou, Jalibert, Le Roux, Serin, Rattez (jusqu’à ce qu’il soit blessé), Thomas, Vakatawa, Willemse. Un changement profond et une sensation qui peut vous enthousiasmer pour le Grand Chelem.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 Veille de match pour les Bleus ! Retrouvez les mots du capitaine Tricolore 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐎𝐥𝐥𝐢𝐯𝐨𝐧 avant cette rencontre ! Un nouveau défi 👉 https://t.co/LFxPVPSgUA#NeFaisonsXV #XVdeFrance #ECOFRA pic.twitter.com/9kLsMYgjJq — France Rugby (@FranceRugby) March 7, 2020

Une large supériorité française sur le record, avec 18 victoires sur les acteurs de Cardoon. L’année dernière, ils ont joué dans le cadre de la préparation du RWC au Japon et ont gagné un match chacun. À Édimbourg, les Écossais ont remporté les trois derniers matchs qu’ils ont disputés : en 2016 (29-18), 2018 (32-26) et 2019 (17-14). La France n’a plus gagné de match à l’extérieur depuis 2014 (19-17) et cherche à rompre la série et à se rapprocher du titre.

Ecosse – France compos des équipes

Les Bleus ont procédé à deux changements dans l’équipe qui a battu le Pays de Galles 27-23 : Damian Penaud revient au 15e rang après s’être remis de sa blessure et prend la place de Teddy Thomas, qui est sur le 23e rang.

Du côté de Cardo, qui vient de remporter son premier match dans le tournoi avec une victoire 17-0 sur l’Italie, il y aura trois variantes, toutes dans le peloton : le retour de la prostituée Fraser Brown à la place de Stuart McInally tandis qu’en deuxième ligne entre Grant Gilchrist et en troisième ligne Nick Haining.

Écosse : 15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Nick Haining, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland

Remplaçants : 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 Willem Nel, 19 Sam Skinner, 20 Magnus Bradbury, 21 George Horne, 22 Duncan Weir, 23 Kyle Steyn

France : 15 Anthony Bouthier, 14 Damian Penaud, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gael Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard Le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

Remplaçants : 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Matthieu Jalibert, 23 Thomas Ramos