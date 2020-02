Streaming Rugby: Pays de Galles – France en direct live à partir de 17h45 | Tournois des 6 nations

Un engagement clé dans les Six Nations est à venir. La France, qui vient de remporter ses deux matches, affronte le Pays de Galles, une équipe qui doit gagner si elle veut conserver ses espoirs de réitérer le titre. Ce match aura lieu samedi, à Cardiff, et sera retransmis à partir de 17h45 sur France télévision.

Ce sera l’un des moments forts de la journée, très proche du choc qui a décidé du sort des deux lors de la dernière RWC au Japon, le Pays de Galles se rendant en demi-finale. Les Red Dragons ont battu l’Italie (42-0) et n’ont pas réussi à gagner leur visite en Irlande (14-24). Trop d’erreurs ont été commises, selon Wayne Pivac (le successeur de Gatland), et c’est ce qui a causé le sort du match. La France connaît actuellement une période de reconstruction sous le nouveau régime de Fabien Galthié. Ses victoires sur l’Angleterre et l’Italie lui ont permis de mener le tournoi aux côtés de l’Irlande. Les Français n’ont pas remporté de titre des Six Nations depuis dix ans et se battent pour l’obtenir cette année.

Galles vs France en streaming

Le match sera retransmis en direct live par le groupe France télévision, et disponible en streaming sur l’ensemble de leurs applications

Le Pays de Galles est le champion en titre et ne veut pas quitter le tournoi si rapidement. Il va essayer d’obtenir une victoire contre un adversaire qu’il connaît très bien, ce qui l’a compliqué pour presque l’éliminer lors de la dernière Coupe du monde. La France veut le titre et a déjà montré un changement de visage qui était perceptible par rapport à l’équipe qui a joué au Japon. La qualité de l’équipe au service d’un système et la recherche d’un style plus historique ont été les défis du nouveau personnel dès sa prise de fonction.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇫🇷 La composition pour le Pays de Galles 🔥🔥 Voici les 23 joueurs sélectionnés pour le match contre les Gallois à Cardiff, samedi à 17h45 ! 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐳 𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 !#NeFaisonsXV #XVdeFrance #PDGFRA pic.twitter.com/sZSuyRqulf — France Rugby (@FranceRugby) February 20, 2020

Les zones de contact comme centre du litige et les défenses qui chercheront à l’emporter sur les attaques. Le Pays de Galles est un spécialiste de ce type de jeu. Avec beaucoup de pression, un système très compact avec des leaders comme Alun Wyn-Jones, Faletau, Tipuric, Owens et Wainwright qui sont une machine à tacler et qui mettent leur équipe toujours en avant. En attaque, ils utilisent le pied comme une ressource, comme très peu d’équipes sur la planète et ont dans Adams, North, Parks et Tompkins des joueurs qui font beaucoup d’efforts. La France est dans le feu de l’action pour la grande quantité de valeurs qui sont apparues dans ce dernier temps. Ils n’ont pas atteint la Coupe du monde avec Brunel, mais il semble qu’avec Galthié ils aient explosé dans la saison en cours. Dupont et Serin semblent confirmer qu’il y aura une demi-échec pendant longtemps. Ntamack est un talent naturel avec les dix, mais il manque encore les coups de pied au bâton. Des noms comme Alldritt, Bouthier, Fickou, Ollivon, Le Roux, confirment que le changement est arrivé et que la France émerge comme un grand candidat.

Un duel historique et serré au Japon, où les Red Dragons ont remporté les quarts de finale, 21-19. Le Pays de Galles mène la danse avec 51 victoires et 44 défaites. Les Rouges ont remporté les trois derniers matchs qu’ils ont affrontés. Les Gallois ont fêté leur dernier succès en 2017 (20-18 à Paris).

Les formations

Pays de Galles : 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Nick Tompkins, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Ross Moriarty, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones

Suppléants : 16 Ryan Elias, 17 Rob Evans, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Aaron Wainwright, 21 Tomos Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Johnny McNicholl

Entraîneur principal : Wayne Pivac (Nouvelle-Zélande)

France : 15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gael Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard Le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

Suppléants : 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Matthieu Jalibert, 23 Thomas Ramos

Entraîneur principal : Fabian Galthié (France)

Stade : Principauté de Cardiff.

Arbitre : Matthew Carley (Angleterre)

Assistants : Wayne Barnes (Angleterre) et Karl Dickson (Angleterre)

TMO : Graham Hughes (Angleterre)