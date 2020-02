Streaming Super Bowl: Voir la finale 49ers vs Chiefs en direct live sur internet

Super Bowl 2020 LIVE ONLINE Kansas vs. San Francisco 49ers LIVE STREAMING s’affrontent ce dimanche 2 février, à partir de 18h30. (heure du Pérou) pour la NFL au Hard Rock Stadium, avec la diffusion d’ESPN et de Fox Sports.

Breakingnews.fr vous propose une couverture minute par minute de ce match de football américain, avec tous les scores, les jeux, les incidents et le résumé et le score à la fin du Super Bowl.

Kansas City Chiefs revient au Super Bowl après 50 ans. Patrick Mahomes, quarterback des Chiefs, pense qu’il est temps de remporter son premier titre final de la NFL contre les 49ers de San Francisco.

Le match Super Bowl LIV sera simultanément retransmis en direct sur TF1, qui vous donne rendez-vous à partir de 23h55

Les Chiefs du Kansas, emmenés par Mahomes, tenteront de battre la féroce défense des 49ers de San Francisco lors du Super Bowl, le dernier match de la NFL. Cependant, les chefs devront également supporter les assauts aériens et terrestres de leurs adversaires.

De l’autre côté, les 49ers de San Francisco dirigés par Jimmy Garappolo joueront le Super Bowl avec pour objectif de remporter le titre suprême de la NFL. Le quarterback a déjà gagné avec les New England Patriots avant de partir pour San Francisco.

Le jeune Nick Bosa, de San Francisco 49, est l’homme qui mènera la défense contre la star des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Robert Saleh, le coordinateur défensif des 49ers, a un défi difficile à relever.

8 ♾ 24 pic.twitter.com/YK38w9E9sn — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 2, 2020

Les 49ers de San Francisco, coordonnés en défense par Saleh, savent qu’ils ont un défi difficile à relever contre Mahomes. “C’est une superstar dans tous les sens du terme et il va être difficile à gérer”, a déclaré Robert.

Le Super Bowl 2020 en direct : l’étoile de Mahomes the Chiefs

Mahomes est la grande star des Chiefs, avec seulement 24 ans, il serait le deuxième plus jeune quarterback à remporter un Super Bowl, s’il battait les 49ers de San Francisco. Sa variété de passes, son rythme, sa puissance et sa mobilité font de lui l’arme fatale des chefs.

Tyreek Hill, Sammy Watkins et Travis Kelce sont les paris offensifs des chefs. Évidemment, tout sera dirigé à partir des passes de Mahomes.

“Je vais sortir et essayer de m’amuser et de jouer comme j’ai joué toute la saison”, a déclaré le jeune Texan aux journalistes. “C’est une chance unique que j’espère avoir encore de nombreuses fois. C’est le début de ma carrière et j’ai hâte de sortir avec mes frères et d’essayer de gagner”, a déclaré Mahomes des chefs de Kansas City.

Super Bowl 2020 en direct : Kansas City Chiefs contre San Francisco 49ers

Le Super Bowl 2020, la finale de la NFL entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, sera diffusé au Pérou et en Amérique latine sur ESPN et Fox Sports. Aux États-Unis, elle sera diffusée sur CBS Sports. Au Mexique, il sera diffusé par Televisa et TV Azteca.

EVERY @gkittle46 career touchdown!

What will the @49ers TE do tonight? 📺: #SBLIV | 6:30pm ET on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/YY1jJYYm7D — NFL (@NFL) February 2, 2020

Les équipes du Super Bowl 2020

Pour ce Super Bowl 2020, les équipes qui ont gagné le droit de participer sont les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers.

Les Chiefs sont un historien de l’État du Kansas, qui a lentement refait surface dans la NFL avec le slogan de regagner la place perdue en remportant le “Super Bowl”.

Sur la route du Super Bowl, les Chiefs ont battu les Texans de Houston 51-31 au tour de division. Lors de la finale de la conférence américaine (AFC), l’équipe rouge a remporté une victoire de 35 à 24 contre les Tennessee Titans, ce qui lui a permis de se qualifier pour la grande finale.

Du côté des 49ers, ils arrivent au Super Bowl 2020 avec un bon bilan derrière eux : 15 victoires et seulement 3 défaites, étant celles-ci en saison régulière.

Leur route vers le Super Bowl a été marquée par des victoires. Lors du tour divisionnaire, le natif de San Francisco a battu les Vikings du Minnesota 27 à 10. En finale de la Conférence nationale (NFC), l’équipe dirigée par Jimmy Garoppolo a affronté les Green Bay Packers 37-20, obtenant ainsi le deuxième ticket d’or pour la finale de Miami.

Le Super Bowl 2020 à la mi-temps

Comme dans toutes les éditions, la mi-temps du Super Bowl est réservée à un numéro musical. Dans ses 54 éditions, des artistes de l’envergure de Paul McCartney, Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Rolling Stones, Coldplay, Beyoncé, parmi tant d’autres, se sont produits.

Pour le spectacle 2020, qui se tiendra à Miami, l’organisation NFL a décidé de “tropicaliser” le spectacle et fera appel à la saveur latine pour enflammer les terres qui ont accueilli des milliers de migrants de toute l’Amérique latine.

Ainsi, Shakira et Jennifer Lopez ont été sélectionnées pour injecter de l’énergie à la mi-temps, écrivant ainsi une page de l’histoire du sport aux États-Unis.

Prix des billets pour le Super Bowl 2020

Le Super Bowl est un événement que personne ne veut manquer. Les fans les plus fanatiques sont prêts à payer des sommes énormes pour obtenir un billet.

Les billets pour cette édition du “Super Bowl” ont été classés par les médias américains comme l’un des plus chers de l’histoire. Le Hard Rock Stadium devrait faire salle comble. La vente de ses plus de 65 000 places représentera donc un millionnaire en faveur des équipes et de la NFL.

Avant que les participants au Super Bowl LIV ne soient définis, le prix moyen des billets était d’environ 4 500 à 8 000 dollars. Mais une fois qu’on a su que les chefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco allaient se faire face, les prix sont montés en flèche.

Les billets les plus chers se trouvent sur différents sites web, avec des prix allant de

-SeatGeek : 24 500 $.

-Sièges de luxe : 18 504 $.

-StubHub : 17 500 $.

-échange NFL : 26 400 dollars

De plus, une seule entrée à la ligne des 50 mètres coûte de 23 000 à 49 000 dollars.