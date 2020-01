Stuart Hogg nommé capitaine d’Écosse pour les Six Nations alors que le pays de Galles nomme un adolescent dans son équipe pour le tournoi

Stuart Hogg d’Exeter a été nommé nouveau capitaine écossais des Six Nations, a annoncé la Scottish Rugby Union.

L’arrière de 27 ans succède à Stuart McInally, qui a mené l’équipe lors de la campagne décevante de la Coupe du monde de l’an dernier.

Stuart Hogg a été nommé capitaine de l’Écosse dans les Six Nations

Avec 71 sélections, le double Lion britannique et irlandais est le joueur le plus expérimenté de l’équipe de 38 joueurs nommée par Gregor Townsend pour le championnat de cette année, qui débute pour l’Écosse avec un voyage à Dublin le 1er février.

McInally a reçu le brassard devant les anciens skippers Greig Laidlaw et John Barclay alors que l’équipe s’envolait pour la Coupe du monde au Japon.

Mais le talonneur d’Édimbourg a connu un tournoi décevant et a été laissé de côté alors que les Dark Blues ont vu leurs espoirs d’atteindre les quarts de finale s’évaporer avec la défaite des hôtes dans leur dernier match de poule.

Laidlaw et Barclay ont depuis annoncé leur retrait de l’action internationale et Townsend a maintenant décidé qu’il était temps pour Hogg, l’un des deux véritables opérateurs de classe mondiale de son équipe avec Finn Russell, de prendre le relais.

Townsend a également remis des rappels aux centres Matt Scott, Huw Jones et Rory Hutchinson après que tous les trois aient été exclus de l’équipe qui s’est rendue en Extrême-Orient l’automne dernier – mais Duncan Taylor des Saracens est un absent notable.

Il y a aussi les premières commandes subséquentes pour l’écluse de Gloucester Alex Craig, l’aile de Glasgow Ratu Tagive, le flanc des Warriors Tom Gordon et le numéro huit d’Édimbourg Nick Haining.

Pendant ce temps, le centre sarrasin Nick Tompkins et l’ailier de 18 ans de Gloucester, Louis Rees-Zammit, ont tous deux été nommés dans l’équipe du Pays de Galles.

Ils sont rejoints par trois autres joueurs non plafonnés dans le support de Sale Sharks WillGriff John, Wasps lock Will Rowlands et Scarlets wing Johnny McNicholl, et il y a aussi un rappel pour le demi de mêlée Rhys Webb.

Webb a joué au Rugby Test il y a un peu plus de deux ans avant de rejoindre le club français de Toulon et de se retirer du pays de Galles car il ne remplissait pas les critères de sélection minimum de 60 sélections pour les joueurs exerçant leur métier à l’extérieur du pays.

Tompkins, 24 ans, a représenté les Saxons d’Angleterre en 2016 et est un vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Angleterre, mais il se qualifie pour le Pays de Galles grâce à sa grand-mère née à Wrexham.

Nick Tompkins (R) a été nommé dans l’équipe des six nations du Pays de Galles

Bien que Tompkins ait joué pour les Saxons, il n’a pas été «capturé» par l’Angleterre parce que leur opposition – l’Afrique du Sud A – n’était pas la deuxième équipe internationale officiellement reconnue de l’Afrique du Sud à cette époque.

Il donnera à l’entraîneur Wayne Pivac une option supplémentaire au milieu de terrain, le centre des Scarlets Jonathan Davies étant écarté pour l’ensemble des Six Nations en raison d’une blessure et Owen Watkin des Ospreys se remettant d’un problème au genou.

Watkin est nommé dans l’équipe, ainsi que le défenseur des Sarrasins lié aux Scarlets, Liam Williams, qui n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à la cheville pendant la Coupe du monde.

Rees-Zammit, quant à lui, a illuminé le rugby anglais cette saison, marquant neuf essais en 10 matchs pour son club.

L’ailier de Gloucester, Louis Rees-Zammit, a également fait partie de l’équipe du Pays de Galles

Et cette forme boursouflée a attiré l’attention de Pivac, le Néo-Zélandais nommant une équipe de 38 hommes pour sa première campagne depuis sa succession à Warren Gatland.

Tighthead John, 27 ans, est récompensé pour sa forme uniforme aux couleurs de Sale, bien que Rowlands soit plus une sélection surprise, tandis que McNicholl a commencé le match sans limite du Pays de Galles contre les Barbares en novembre.

Ailleurs, le numéro huit en forme de Bath, Taulupe Faletau – qui a raté la Coupe du monde en raison d’une blessure à la clavicule – est de retour, ainsi que le rappel de Gloucester, Owen Williams, mais il n’y a pas de place pour les accessoires Nicky Smith et Samson Lee.

