Stuart Pearce a appelé un jour le manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, pour l’aider à gagner la ligue Fantasy Football de son fils

En ce qui concerne la sélection de nos équipes de football fantastique, nous recherchons toujours cette petite astuce pour nous donner un avantage, mais Stuart Pearce a révélé les efforts qu’il a déployés pour gagner sa ligue.

L’ancien défenseur de Nottingham Forest et West Ham a raconté une histoire incroyable sur talkSPORT à propos du moment où il a appelé Sir Alex Ferguson afin qu’il puisse découvrir sa sélection d’équipe.

Sir Alex Ferguson a involontairement aidé Stuart Pearce à gagner sa ligue Fantasy Football

Le involontaire Ferguson a divulgué les informations à Pearce car il pensait qu’il voulait que son équipe de Manchester United soit choisie dans un but entièrement différent.

«J’ai fait du football fantastique avec mon fils Harley, qui avait huit ans à l’époque, et ils l’ont fait à l’école avec tous les enfants et tous les enseignants et nous avons gravi les échelons de la ligue jusqu’à la dernière semaine où c’était mon fils Harley et le directeur étaient au coude à coude », a déclaré Peace à talkSPORT.

Pearce voulait savoir si Chris Smalling ou Phil Jones commençaient

«Il y avait un point en haut de la table. Je pense que nous avions un point de retard.

«J’ai pris le téléphone d’Alex Ferguson le mercredi avant ce match du samedi et je lui ai posé la question sous le couvert du manager anglais des moins de 21 ans.

«Qui vas-tu jouer, Jones ou Smalling à l’arrière? Je pense venir au jeu pour les regarder.

«Il m’a dit lequel il allait jouer. J’ai transféré un joueur et ce joueur est entré dans notre équipe fantastique. »

Perry Groves a déclaré: “C’est un délit d’initié, n’est-ce pas?”

Pearce a déclaré: “Je pends la tête de honte maintenant, mais nous avons gagné par un point parce que nous avons obtenu une feuille blanche.”

Sam Matterface a ajouté: «Si Sir Alex Ferguson avait su qu’il vous aurait mis sur liste noire.

Pearce a répondu: “Et je ne le blâmerais pas d’être honnête avec vous. Tout ce que je peux dire pour ma défense, c’est… champione, champione. »

