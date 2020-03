Stuart Pearce se souvient de la brillante histoire de Brian Clough impliquant un fan de Nottingham Forest lançant un DART sur la lettre sarcastique de Pat Jennings et Cloughie

Brian Clough était vraiment unique en son genre.

Il n’y a jamais eu de nom car c’est tellement synonyme de football en Angleterre.

Sans surprise, des histoires brillantes ont été racontées au sujet de l’ancien patron de Nottingham Forest – «le plus grand manager que l’Angleterre n’a jamais eu» – au fil des ans.

Le légendaire manager Brian Clough n’a jamais mâché ses mots

Et l’ancien skipper de Forest, Stuart Pearce, a rappelé un autre de ces célèbres contes sur talkSPORT samedi – le jour où Clough aurait eu 85 ans s’il n’était pas décédé tragiquement, à seulement 69 ans, en 2004.

C’était la fin des années 1980 et Forest divertissait Arsenal lors d’un affrontement de ligue au City Ground.

Jennings se retourna pour récupérer le ballon à l’arrière du Trent End avant d’être frappé par un DARD lancé par un fan de Forest.

La fléchette a fini par se loger dans le bras de Jennings, qui a joué sans aide, mais ce n’était pas la chose la plus incroyable qui soit venue de tout l’épisode – avec Pearce détaillant les meilleurs morceaux ci-dessous.

S’exprimant sur talkSPORT, Psycho a déclaré: “J’ai croisé Pat Jennings l’année dernière et nous avons commencé à parler et il m’a dit:” Vous avez travaillé pour Brian Clough, n’est-ce pas? “

“Et j’ai dit:” Oui, je l’ai fait pendant huit ans “.

“Il a ajouté:” Ça a dû être intéressant? “, Et j’ai ri et je suis d’accord avec lui.

.

La légende de l’arsenal Pat Jennings s’est fait lancer une fléchette par un fan de Nottingham Forest

“Il a ensuite dit qu’il me raconterait une histoire fantastique sur Cloughy.

«Il jouait au City Ground [for Arsenal] à l’arrière des années 80. Le ballon est allé derrière le but et il est allé le chercher, et quelqu’un a lancé une fléchette de l’extrémité Trent qui lui a collé le bras à mi-hauteur.

«Il a sorti la fléchette et l’a placée à l’arrière du but et n’a pas fait grand-chose.

“A la mi-temps, il est allé dire à Don Howe,” quelqu’un m’a jeté ça “, puis il est allé mettre un antiseptique dessus et l’a nettoyé.

“Après le match, Howe est allé voir Cloughy et a dit:” Vos supporters sont des animaux absolus! Regardez ce qu’ils ont fait à mon gardien de but.

Stuart Pearce partage la brillante histoire de Brian Clough de ses jours à Nottingham Forest

«Ils pensaient que c’était la fin mais une lettre est arrivée.

«Pat est entré dans sa poche et a sorti la lettre lorsque je lui parlais et m’a dit de la lire.

«Cela se lisait comme suit:« Cher Pat, je n’ai absolument aucune sympathie. Chaque fois que vous venez au City Ground, vous arrêtez tout ce qui vient dans votre direction. Ce n’est pas une surprise pour moi que vous ayez arrêté la fléchette à cette occasion, beaucoup d’amour. Brian ».

«Je riais absolument de ma tête.

“Je pensais que c’était typique de Cloughy, et aussi typique d’un joueur de cette époque qui avait été touché par une fléchette et venait de commencer le jeu.”

Vous ne verriez pas cela dans le football moderne, c’est sûr!

.