Suarez: “Si le club fait ce qu’il doit, Leo reste toute sa vie”

Bien que Luis Suarez Vous manquerez presque toute la saison, l’attaquant uruguayen a assisté aux coéquipiers de RAC-1 pour passer en revue les nouvelles du FC Barcelone et, accessoirement, pour envoyer un message à un comité qui savait sûrement déjà ce que Luis leur avait dit, mais cela devrait être rappelé. Un joueur sans poil sur la langue, qui subit une blessure grave mais qui sait qu’il a un niveau pour continuer à Barcelone, en fait, révélé dans cette interview: il a une clause par laquelle Il renouvellerait immédiatement pour un an si la saison prochaine il jouait 60% des matchs.

L’Uruguayen s’ouvre à tous les sujets, le premier à aborder est celui de sa blessure, controversée à cause de son déroulement: “EJe jouais parce que j’avais l’habitude de jouer avec la douleur. Sur le genou droit, j’ai eu des problèmes. Dans le cartilage, j’ai également eu un kyste méniscal. Cela vous oblige à forcer d’autres parties du genou et tout se réunit et provoque des problèmes“Une douleur qui a amené toute la controverse de la signature du 9, si elle avait guéri à temps n’aurait pas à passer par là et donc, sur la critique, est franc:” Je suis fort quand je les reçois. “Une blessure qui ne le privera pas d’être au Barça pendant de nombreuses années, du moins c’est sa volonté: “Je suis heureux ici et ma famille aussi. Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi. Mais il y a aussi la possibilité que l’année prochaine, si je joue 60% des jeux dans lesquels je suis disponible, renouveler. ”

Après avoir abordé leurs nouvelles, toutes les lumières sont allées à Messi. Votre meilleur ami dans les vestiaires, votre confident et meilleur partenaire dans le domaine. A la fin du parcours, l’Argentin a la possibilité de quitter le club s’il le souhaite, à ce sujet, pense Suárez: “Si le club fait les choses qu’il a à faire, constituer une équipe compétitive, pour lui ce sera spectaculaire et ça restera toute une vie ici. Je pense que le club a compris le message. SC’était normal s’ils voulaient que le meilleur joueur du monde, dans l’histoire du club, continue à ce niveau et ici à Barcelone. J’espère que Leo continue. “Armer une équipe compétitive, c’est la clé. Un bâton au conseil d’administration pour une gestion néfaste jusqu’à présent.

