“Successeur de Ronaldinho” et le “prochain Drogba” – Cinq starlettes de Tottenham qui n’ont pas obtenu le grade, contrairement à Harry Kane

Même pour les footballeurs les plus doués du monde, atteindre le sommet du jeu est un processus difficile.

La superstar de Tottenham, Harry Kane, a toujours été talentueuse, mais il lui a fallu surmonter plusieurs obstacles pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

L’avenir de Tottenham de Harry Kane est en jeu pour le moment après les commentaires qu’il a faits lors d’un Q & AGetty Images – .

Des sorts de prêt dans la Ligue de football, des blessures, des rivaux de plusieurs millions de livres comme Roberto Soldado, un manque de pénalité à ses débuts et bien plus encore auraient pu l’arrêter, mais il a pu se hisser au-dessus de tout.

Il a peut-être même dépassé le club et il n’est pas surprenant d’entendre à quel point il est ambitieux lorsqu’il vise l’argenterie.

De même, Harry Winks est apparu au nord de Londres après avoir progressé dans l’académie des Spurs, tandis qu’Oliver Skipp semble sur le point de suivre leurs traces avec Jose Mourinho qui aurait voulu lui donner plus de minutes.

Cependant, tous les joueurs ne sont pas en mesure de faire la note et certains prospects très bien notés ne poursuivent pas toujours les carrières seniors que beaucoup attendent d’eux.

Alors, quels talents prometteurs de Tottenham n’ont pas été en mesure de faire la note en N17? talkSPORT.com jette un œil…

Phil Ifil

Âgé de 17 ans, l’arrière droit a fait irruption sur la scène de façon spectaculaire en 2004 lorsque, malgré une énorme refonte estivale, il a commencé les deux premiers matchs de la campagne.

Ils n’ont pas été faciles non plus, venant contre Liverpool et Newcastle, mais il a excellé alors que les Spurs ont remporté un match nul 1-1 avec les Reds – armé du nouveau recruté Djibril Cisse et partant pour la gloire de la Ligue des champions à la fin de la campagne.

La semaine suivante contre les Magpies, Ifil a de nouveau été superbe dans une victoire 1-0, refusant à Alan Shearer la chance de marquer.

Stephen Kelly et Noe Pamarot l’ont ensuite tenu à l’écart, mais la portée était là pour que le jeune grandisse et il a également obtenu un rôle de remplaçant contre Burnley en Coupe de la Ligue.

Deux ans plus tard, après un passage avec Millwall, Ifil a fait deux autres apparitions pour les Spurs – sa dernière pour le club – dans une victoire 3-1 en Coupe de la Ligue contre Port Vale, puis dans un match nul 3-3 en Premier League contre Wigan.

Après le match nul avec les Latics, le manager Martin Jol était ravi du jeune, alors âgé de 20 ans, après son affichage hors de position à l’arrière gauche: “C’est un vrai joueur des Spurs”, a déclaré le Néerlandais.

“Un joueur local avec une grande mentalité et une très bonne carrière devant lui.”

Malheureusement, il n’a plus jamais joué pour les Lilywhites, jouant pour Colchester United, Dagenham & Redbridge et Kettering Town.

Phil Ifil était un jeune arrière droit talentueuxGetty Images – .

John Bostock

En mai 2008, un transfert controversé de Crystal Palace ne semblait être qu’un blip au début de quelque chose de spécial pour le talentueux milieu de terrain.

Quelques mois plus tard, il était le plus jeune joueur de Tottenham, âgé de 16 et 295 jours, avec une apparition en Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb.

Plus tard dans la campagne, il a fait deux autres matches de remplacement, cette fois dans les deux jambes contre le Shakhtar Donetsk.

Puis, cependant, est venu une série de périodes de prêt alors que ses progrès ralentissaient. Il a passé du temps avec Brentford, Hull, Sheffield mercredi, Swindon Town et Toronto FC.

Avant son passage avec les Owls en 2012, il a fait une dernière apparition senior pour les Spurs, sur le banc dans un match nul de la FA Cup contre Cheltenham Town.

Il a été libéré en 2013 mais, plutôt que de s’y tenir en Angleterre, il est passé au deuxième niveau belge avec le Royal Antwerp avant de reléguer l’OH Leuven à l’année suivante.

Il a aidé l’OH Leuven à retrouver sa promotion dans l’élite et a été nommé joueur de la saison de la ligue, ce qui lui a permis de déménager en France avec Lens.

Encore une fois, il a bien fait et a été nommé meilleur joueur de Ligue 2 en 2016/17 alors que sa renaissance se poursuit et, après un passage en Turquie avec Bursaspor et une campagne en Ligue 1 avec Toulouse, il se retrouve maintenant au Championnat avec Nottingham Forest.

John Bostock fait ses débuts pour Tottenham à l’âge de 16 ans seulementGetty Images – .

Steven Caulker

Il y a eu un moment en 2012 où il semblait que le ciel était la limite pour Caulker alors qu’il jouait pour Spurs et devenait un international anglais.

Malheureusement, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées de cette façon alors que sa carrière était au point mort.

Un choc à Cardiff City, pour la somme de 8 millions de livres sterling, en a pris beaucoup par surprise, y compris l’ancien coéquipier Angel Rangel qui a joué avec Caulker prêté à son rival gallois Swansea.

“Il pourrait jouer pour Arsenal ou ce genre d’équipes, [but] il est allé à Cardiff pour une raison quelconque », a déclaré l’Espagnol à l’époque. “Je ne m’y attendais pas, mais il sait qu’il jouera probablement régulièrement, semaine après semaine.”

Steven Caulker en action pour TottenhamGetty Images – .

Les Bluebirds, cependant, ont été relégués malgré une belle récolte de cinq buts de Caulker, mais un séjour en Premier League a émergé alors qu’il quittait le navire pour Queens Park Rangers.

Cependant, la relégation a suivi à nouveau avant un prêt à Southampton en 2015/16, mais cela a été annulé plus tard et il a rejoint Liverpool jusqu’à la fin de la même campagne. Il a bizarrement fait ses débuts avec les Reds contre Arsenal en tant qu’attaquant de fortune sur le banc et a continué le rôle contre Manchester United et Norwich City, réussissant une passe décisive dans ce dernier affrontement.

De retour à QPR, il a commencé à s’affirmer dans le championnat mais sa blessure a frappé et il a révélé plus tard les problèmes personnels qui le tenaient, la dépendance le troublant.

Steven Caulker en action pour QPR

Un sort à Dundee l’a remis sur la bonne voie et maintenant il se retrouve à jouer en Turquie avec Alanyaspor et a un but et cinq passes décisives alors qu’il pousse pour le football européen.

Il fait maintenant aussi des œuvres de charité à travers le monde et offre de l’aide à d’autres footballeurs qui se débattent hors du terrain.

Cristian Ceballos

Une fois présenté comme un successeur de Ronaldinho, une vidéo du joueur jonglant avec un footballeur brésilien est devenue virale.

À Barcelone, sa carrière a été entravée par des blessures, mais un essai à Tottenham l’a vu s’inscrire et beaucoup étaient enthousiasmés par l’ancien prodige du Camp Nou.

Dans les réserves, il a été prolifique, mais n’a tout simplement pas pu pénétrer dans la première équipe malgré son arrivée sur le banc à plusieurs reprises.

Cristian Ceballos en action pour SpursGetty Images – .

Il a rejoint Charlton après avoir quitté les Spurs, mais il pense que les blessures et les changements de direction l’ont empêché de faire sa marque.

Un passage en Belgique avec Sint Truiden allait bien mais il semble maintenant être en forme avec Al-Wakrah dans la Qatar Stars League.

Souleymane Coulibaly

Après un superbe parcours de neuf buts, dont un triplé contre le Brésil, lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2011, le monde entier avait les yeux rivés sur le jeune ivoirien.

Naturellement, il a été nommé le prochain Didier Drogba et les Spurs ont marqué Manchester United et le Real Madrid à sa signature.

En 2012, un grand but et une célébration de retour en arrière contre Southampton à White Hart Lane ont accru l’intérêt pour le joueur de la part des fans, qui pensaient avoir un vrai prodige sur les mains.

Souleymane Coulibaly était autrefois comparable à Didier DrogbaGetty Images – .

Un prêt en Italie ne s’est pas déroulé et il a ensuite quitté définitivement Bari sans faire partie de l’équipe première.

Coulibaly est revenu en Angleterre avec Peterborough, tandis que les sorts avec Kilmarnock et Partick Thistle ont pris en sandwich six buts en neuf matchs pour l’équipe égyptienne Al Ahly.

Il est maintenant avec l’équipe tunisienne de l’ES Sahel et n’a que 25 ans.

