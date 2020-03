Bryan Curtis et David Shoemaker sont de retour après une éruption de Super Tuesday qui a laissé Joe Biden avec la majorité (03:00) et Bernie Sanders réévaluant sa campagne (13:00). Aussi: la blague surmenée de Twitter de la semaine (27:45), la fin de la campagne d’Elizabeth Warren (30:30), la sortie de Mike Bloomberg (44:15) et le courrier des auditeurs (49:15).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS