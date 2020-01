Sunderland mis en vente alors que Stewart Donald maintient son engagement à ne pas «dépasser son accueil» au Stadium of Light

Sunderland a été mis en vente par le propriétaire Stewart Donald après que des groupes de fans aient appelé à son départ au milieu d’une mauvaise forme.

Un groupe de supporters a exhorté Donald à réduire ses pertes après le tirage du lendemain de Noël avec Bolton, ce qui lui a valu huit matchs sans victoire dans toutes les compétitions pour les Black Cats.

La forme du club s’est améliorée depuis cet affrontement festif, avec deux victoires et un nul en trois sorties, mais Donald a confirmé qu’il était à la recherche d’un acheteur.

Donald s’est engagé à ne pas «dépasser son accueil» au Stadium of Light à son arrivée en tant que président, et une déclaration a confirmé qu’il n’avait désormais «plus d’option que de vendre le club».

“Ce processus a maintenant commencé”, poursuit le communiqué. “En raison des accords de confidentialité, il n’y aura pas d’autres mises à jour jusqu’à ce qu’un soumissionnaire préféré soit identifié.”

Donald a acheté les Black Cats à l’homme d’affaires texan Ellis Short en mai 2018 après que des relégations consécutives avaient amené le club de la Premier League au troisième niveau, et une excellente première saison a vu Sunderland atteindre la finale des éliminatoires.

Cependant, la dernière victoire de Charlton à Wembley leur a réservé une place au deuxième niveau aux dépens de Sunderland, et un mauvais début de campagne 2019/20 a coûté son emploi à Jack Ross en octobre.

Phil Parkinson a été recruté en tant que nouveau manager pour remplacer Ross, bien qu’il n’ait supervisé que quatre victoires en championnat en près de trois mois à la barre pour laisser la tenue Wearside neuvième sur la table.

