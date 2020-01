Sunderland supprime un tweet controversé saluant la signature de l’ancien attaquant des Rangers Kyle Lafferty

Sunderland a supprimé un article sur les réseaux sociaux qui accueillait Kyle Lafferty au club après une gaffe qui pourrait être jugée offensante pour certains.

L’attaquant d’Irlande du Nord, 32 ans, a signé un accord jusqu’à la fin de la saison avec les espoirs de la promotion de la Ligue 1 vendredi.

Kyle Lafferty a passé cinq ans chez les Rangers pendant deux périodes

Et il a été officiellement dévoilé lundi, donnant sa première interview au site Internet du club.

Sunderland a initialement tweeté: “Il a sept pieds et il joue de la flûte.”

Les paroles provenaient d’une chanson qui a été chantée pendant le temps de Lafferty aux Rangers et fait référence à des groupes de flûtes loyalistes en Irlande du Nord.

Sunderland a supprimé le message à la hâte et un porte-parole du club a insisté sur le fait qu’aucune infraction n’était prévue, déclarant: “Il a été écrit en toute innocence par quelqu’un qui ne sait pas comment il pourrait être interprété.”

Lafferty, qui a eu deux sorts chez les Rangers, sera disponible pour la sélection pour le voyage de Sunderland au MK Dons samedi.

Les Black Cats sont sur une séquence de six matchs sans défaite et occupent la dernière place des éliminatoires.

Lafferty a déclaré au site officiel du club de Sunderland: «Je suis ravi de signer pour Sunderland parce que c’est probablement le plus grand club pour lequel j’ai joué en Angleterre.

«Je sais ce qu’il faut pour jouer pour une équipe comme celle-ci. J’ai dit quand Sunderland m’a approché que je serais venu ici à 21 ans.

“Je me sens béni et excité d’avoir l’opportunité de venir ici à l’âge de 32 ans. Cela ne se résume pas aux mots d’un manager parce que c’est Sunderland.

«C’est un énorme club. Je sais que je continue de le répéter mais c’est un énorme club. »

Lafferty était agent libre après avoir quitté le club norvégien de Sarpsborg 08 le mois dernier.

