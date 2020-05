Suns guard repéré sur la route avec Kendall Jenner

Si vous vous êtes connecté à Twitter hier pour voir les tendances de Devin Booker et que vous craignez qu’il n’ait eu des problèmes, je suis ici pour vous dire de ne pas avoir peur.

Il n’est pas en difficulté. Eh bien, du moins pas le type de problème auquel vous pensez. Twitter NBA et Twitter Kardashian ont basculé hier après que des photos de Booker auraient trébuché sur la route avec Kendall Jenner.

Vous ne savez pas pourquoi cela est important? Pfft, ne t’en fais pas. Ce n’est vraiment pas le cas! Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi les gens en parlent? C’est là que nous vous couvrons.

Alors, quel est le gros problème ici?

Devin Booker aurait été aperçu en train de faire un road trip avec la super Kendall Jenner.

Où allaient-ils?

Ils auraient fait un road trip à Sedona, en Arizona. Je ne sais pas ce qu’il y a ni à quel point c’est amusant, mais c’est ce qu’ils faisaient.

Alors… Attendez, reculez. qui est encore Kendall Jenner?

Elle est principalement de renommée Kardashian. Vous la connaissez probablement mieux que Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian ou la fille de Kris et Kaitlyn Jenner. Si vous êtes principalement un fan de la NBA, vous la reconnaîtrez probablement comme la petite amie de Ben Simmons.

C’est aussi un super mannequin et plus célèbre dans le monde que Ben Simmons et Devin Booker, donc il y a ça.

Attendez, alors Devin Booker sort avec la petite amie de Ben Simmons?

Booker et Jenner auraient dit qu’ils ne sont que des amis et, honnêtement, je ne suis pas enclin à penser le contraire. Pas parce que ce sont deux personnes incroyablement honnêtes – ce qu’ils sont bien sûr – mais aussi parce que ce n’est pas vraiment notre affaire de le savoir.

Mais attendez, est-ce que sortir avec un Kardashian n’est pas une distraction?

Non. Pas vraiment? Je veux dire, ça marche plutôt bien pour Kanye West et Travis Scott. Alors penchons-nous vers non.

Les blagues sont assez drôles. Je ne peux pas mentir.

ATTENDS UNE MINUTE! CE N’EST PAS UNE DISTANCE SOCIALE!

Vous avez absolument raison! Ce n’est pas! Si vous voulez monter sur eux pour quelque chose, montez sur eux pour cela. Soyez mieux, Devin et Kendall. Être meilleur.

