Super Bowl 2020: Chiefs vs 49ers était plus amusant en 1 semestre que l’an dernier

C’est parfaitement compréhensible si vous ne vous souvenez pas du tout du Super Bowl 53. La victoire de 13-3 des Patriots sur les Rams a été pour l’essentiel dépourvue de points forts offensifs et de grands moments. Ce n’était tout simplement pas un très bon match.

Heureusement, le Super Bowl 54 ne nous a pas fait attendre longtemps pour l’attaque.

Avec 20 points marqués en première mi-temps, il a fallu moins de 30 minutes aux Chiefs et aux 49ers pour éclipser le total de points des Patriots et des Rams. Alors que Los Angeles a disputé tout un Super Bowl sans entrer dans la zone des buts (même Big Boi a fait plus de conduite que les Rams), Kansas City et San Francisco ont évité cette ineptie.

Tout d’abord, les Chiefs ont répondu à un panier de 49ers avec un jeu de 15 jeux et 75 verges couronné par un touché précipité de Patrick Mahomes:

Après que les Chiefs aient étendu leur avance à 10 avec un panier, Jimmy Garoppolo a rejoint le latéral Kyle Juszczyk pour un touché de 15 verges:

Un match nul 10-10 à la mi-temps n’était pas exactement une explosion offensive dans les deux premiers trimestres, même si ce n’était que le quatrième Super Bowl à égalité à la fin de la première mi-temps. Mais la seconde moitié a été encore meilleure.

San Francisco a construit une avance de 21-10 qu’elle a portée au quatrième trimestre. Les Chiefs l’ont effacé avec trois touchés au cours des sept dernières minutes. Le Super Bowl 53 ne s’est pas approché du drame que les 49ers et les chefs ont fourni.