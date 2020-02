Super Bowl 2020: Demi Lovato a écrasé l’hymne national ET les sous

La performance et la longueur de l’hymne national sont l’une des choses les plus attendues de tout le Super Bowl. Alors que l’artiste doit offrir une performance sans faille sur la plus grande scène, ils font également partie de l’un des paris d’accessoires les plus populaires de tout le jeu.

Pour le décomposer, Demi Lovato a fait trois choses merveilleuses dans son hymne du Super Bowl LIV:

Elle l’a chanté magnifiquement. Il est incontestable qu’elle a l’une des meilleures voix pop. S’il vous plaît profiter ici.

2. Elle avait l’air incroyable dans un tailleur-pantalon blanc. Je suis tellement content que les tailleurs soient acceptables en 2020.

.

3. Elle a écrasé le dessous. Elle a même pris deux longues pauses pendant la représentation mais traversait toujours cette chose. Je le respecte.

Après une overdose effrayante en 2018, Lovato a récemment fait son retour en musique lors des Grammys. Avec seulement un piano et un microphone, Lovato a fait ses débuts avec son plus récent single, «Anyone». Non seulement sa voix était aussi incroyable que toujours, mais elle a dû redémarrer la chanson quelques secondes plus tard et était visiblement en larmes, tout en bénéficiant d’une belle performance .

Alors que la plupart des gens ne parleront que du pari accessoire, je dois respecter Lovato pour sa putain de bonne chanteuse.