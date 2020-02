Super Bowl 2020: La meilleure partie de ce lecteur Chiefs TD a été le spin

Mes amis, je voudrais annoncer que je suis maintenant fan des Chiefs de Kansas City à cause de cette pièce. Au début du premier trimestre du Super Bowl LIV, Kansas City faisait face au quatrième et 1 but de la ligne des 5 yards de San Francisco. Les Chiefs ont frappé les 49ers avec un mouvement de rotation sur le pré-snap pour aider à obtenir un premier essai.

Patrick Mahomes, Damien Williams et les receveurs Demarcus Robinson et Sammy Watkins ont tous filé avant que le ballon ne soit cassé pour lancer la défense des 49ers afin que Williams puisse courir pour un premier essai facile. Ils ressemblaient littéralement à un groupe de garçons:

Un autre grand angle:

Andy Reid a également fait un pari en quatrième position. Lors du troisième essai avant ce jeu, Mahomes a frappé et a échappé le ballon hors des limites, annulant ce qui aurait été un premier essai. Reid avait son unité de panier sur le terrain avant de changer d’avis et de remettre son offensive dans le jeu à la place.

Sa décision a fini par porter ses fruits – Mahomes a couru le ballon dans la zone des buts pour un touché de 1 verge pour donner aux Chiefs une avance de 7-3. Lors de sa course dans la zone des buts, il a fait une belle rotation lui-même:

Avec son score, Mahomes est le premier quart-arrière à avoir un touché précipité depuis l’ancien quart-arrière des 49ers Colin Kaepernick dans le Super Bowl XLVII en 2013.

Ce touché n’aurait pas été possible sans que Reid ne fasse cet appel. Que Dieu vous bénisse, entraîneur, pour avoir appelé ce jeu incroyable au quatrième rang.