Super Bowl 2020: qui sont les commentateurs FOX?

Vous connaissez peut-être déjà la chaîne du Super Bowl LIV cette année (sinon, c’est FOX!) Alors que les 49ers de San Francisco s’affrontent contre les Chiefs de Kansas City lors de la 54e édition du match de championnat de la NFL entre l’AFC et la NFC gagnants.

Mais si vous vous demandez qui appellera le jeu? C’est pour cela que vous êtes ici.

C’est Joe Buck en play-by-play et Troy Aikman avec analyse. Erin Andrews et Chris Myers seront sur chacune des lignes de touche, tandis que Mike Pereira et Dean Blandino seront les analystes des règles qui répondront à tous les appels qui doivent être expliqués.

Ce sera la sixième fois que Buck et Aikman appellent le jeu, et comme Aikman nous l’a dit récemment, cela ne signifie pas qu’il s’agit simplement d’un autre jeu pour la paire:

“Il est facile de dire que c’est un autre jeu et qu’il se joue de la même manière, mais une fois que vous êtes sur le point de vous y rendre, vous vous rendez compte que c’est un gros match. L’électricité dans l’air, l’urgence, l’apparat de tout cela, on vous rappelle à chaque tournant que c’est un grand événement. “

