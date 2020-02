Super Bowl LIV et la saison de la NFL de Pushing for the Past

J’ai une théorie selon laquelle le Super Bowl est devenu un gros problème parce que pendant longtemps il n’a pas été très bon.

Les versions récentes du jeu ont été spectaculaires. En 2018, les Eagles et les Patriots ont combiné pour 1151 verges dans un bouleversant 41-33 qui a donné à Philadelphie son tout premier titre. En 2017, les Patriots se sont remis d’un déficit de 28-3 pour renverser les Falcons en prolongation. En 2015, les Pats ont battu les Seahawks lors d’une superbe interception sur la ligne de but. Et les Giants ont vaincu deux fois Bill Belichick et Tom Brady au quatrième trimestre.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Seuls trois des 15 premiers Super Bowls étaient des matchs à score unique (il y en avait 12 dans les 19 Super Bowls depuis 2000), et ce n’était même pas le tronçon le moins compétitif de l’événement. De 1985 à 1997, la NFC a remporté 13 Super Bowls consécutifs, avec seulement deux matchs avec un score et une marge de victoire moyenne de 21 points. Le moment de loin le plus célèbre de cette époque a été le match Wide Right entre les Bills et les Giants. C’est vrai – il y a eu une période de plus de dix ans de Super Bowls dans laquelle le moment le plus excitant était les Bills manquant un coup de pied.

Si tout ce qui comptait était les résultats, le Super Bowl aurait disparu dans l’oubli. Au lieu de cela, il a prospéré, devenant l’événement culturel prédominant de la vie américaine et le programme télévisé le plus regardé du pays année après année. Ma théorie est que la qualité de jeu médiocre a en fait ancré le statut du Super Bowl. Tout le monde s’est présenté au travail lundi après le grand match, et parce que c’était un raté, les gens ont parlé des publicités et du spectacle de mi-temps et des trempettes qu’ils ont mangées lors des fêtes. Lorsque le match de football a été nul, mais qu’il semblait encore que tout le pays avait besoin de participer, le Super Bowl a officiellement gagné.

Le Super Bowl est bon maintenant, mais le jeu de cette année comportera un regard long et rose sur le moment où il était mauvais. La NFL prévoit de consacrer une grande partie de sa programmation du dimanche à son emballage NFL 100, une célébration de la 100e saison de la ligue. (Pas le 100e anniversaire, pour une raison quelconque – cette marque ne pouvait apparemment pas attendre un an.) La NFL actuelle ne ressemble presque pas à celle dont la fondation est célébrée. En 1920, lorsque la ligue est née, c’était essentiellement une organisation semi-professionnelle appelée l’American Professional Football Association qui organisait ses matchs dans des villes de taille moyenne du Midwest, principalement de l’Ohio. Les équipes comprenaient les Akron Pros, les Rochester Jeffersons et les Rock Island Independents. Une équipe, les Muncie Flyers, a joué un seul match, perdu 45-0, et a apparemment décidé que l’AFPA n’était pas pour eux. La dissolution n’est pas une option pour les équipes modernes de la NFL, bien que je sois sûr que les Browns auraient souhaité que ce soit de temps en temps.

Cent ans plus tard, la NFL est le non. 1 entreprise de divertissement en Amérique. Il domine si profondément le paysage sportif qu’il est injuste de le comparer à d’autres sports, qui se battent tous pour être non. 2. En 2019, 41 des 50 principaux programmes de télévision individuels aux États-Unis étaient des matchs de la NFL. Chaque saison, la ligue gagne plus d’argent que tous les films de la franchise Star Wars combinés, ajustés pour l’inflation.

La popularité croissante de la ligue est allée de pair avec les progrès. Au tout début du sport, le football était brutal et moche. La première saison de l’AFPA comprenait douze rencontres 0-0. Passer était considéré comme un jeu de truc, et il y avait peu de spécialisation, car les mêmes joueurs faisaient la queue à la fois en attaque et en défense. La ligue avait également à l’origine une politique non officielle d’interdiction des joueurs noirs qui a duré dans les années 1940, certaines équipes refusant de signer des joueurs noirs jusqu’aux années 1950. Environ un quart des 100 saisons célébrées par la ligue ont précédé l’intégration.

Je considère l’histoire de la NFL comme une histoire de progrès continu, et il est logique que la NFL veuille honorer ce progrès. Ce qui n’a pas de sens, c’est la façon dont il y parvient. La ligue choisit d’honorer son passé au détriment de sa meilleure époque, celle que nous regardons en ce moment.

J’ai remarqué quelque chose de bizarre cette semaine en me promenant dans le Miami Beach Convention Center, où se trouvent la «NFL Experience» et la ligne radio du Super Bowl LIV. En entrant, la première chose que vous voyez n’est pas des affiches surdimensionnées de Patrick Mahomes ou Jimmy Garoppolo. C’est un mur avec les 100 joueurs de l’équipe de tous les temps de la NFL 100. Peut-être que cette décision est en partie logistique – l’équipe de tous les temps de la NFL 100 a été déterminée au cours de l’intersaison 2019, alors qu’il n’était pas clair qui jouerait dans le Super Bowl LIV jusqu’à il y a deux semaines. Pourtant, il semble étrange qu’il y ait moins de signalisation pour Mahomes, qui a lancé 11 touchés et aucune interception au cours des deux dernières saisons, que pour Dutch Clark, qui a lancé 11 touchés et 26 interceptions pour les Portsmouth Spartans et Detroit Lions entre 1932 et 1938.

La liste NFL 100 est un document profondément étrange qui relègue presque complètement l’ère moderne de la ligue derrière ses années de formation. La liste est censée présenter les «meilleurs» joueurs de la ligue, bien que la NFL n’ait pas tenté d’expliquer ce que la «grandeur» est censée signifier dans ce contexte. Proportionnellement, on s’attendrait à une liste de 100 joueurs de 100 saisons avec 30 joueurs des 30 dernières années, 20 joueurs des 20 dernières années, etc. Et compte tenu de l’habileté accrue des joueurs et de la stature accrue de la NFL moderne, il serait logique que la liste comprenne plus de joueurs des dernières saisons que des débuts de la ligue.

Pourtant, l’inverse est vrai. La liste de la NFL 100 comprend autant de joueurs qui sont entrés dans la ligue au cours des années 1930 – une décennie au cours de laquelle de nombreux joueurs ont eu un deuxième emploi, au cours de laquelle le ballon a changé de forme et au cours desquelles certaines équipes (comme les Flyers de Muncie!) Ont cessé leurs activités au milieu de la saison – en tant que joueurs qui sont entrés dans la ligue depuis 2000. En utilisant la liste NFL 100 comme guide, le pic apparent de la ligue est survenu en 1971 – l’année après la fusion de l’AFL et de la NFL, une saison au cours de laquelle les QB ont lancé 389 passes de touché et 544 interceptions – lorsque 28 des 100 joueurs de la NFL étaient simultanément actifs. Il y avait au moins 20 joueurs de la NFL 100 dans la ligue chaque saison entre 1962 et 1986. Ce n’était le cas dans aucune saison de ce siècle.

Drew Brees, le leader de tous les temps de la ligue en matière de passes et de touchés, ne figure pas sur la liste NFL 100. J.J. Watt, l’un des deux seuls joueurs à avoir été nommé Joueur défensif de l’année à trois reprises, n’est pas sur la liste. Julio Jones, le leader de tous les temps en termes de verges par match, n’était même pas finaliste. Un classement récent des 125 meilleurs joueurs de l’histoire de la NFL par l’historien du football Brad Oremland a placé le porteur de ballon LaDanian Tomlinson parmi les 50 meilleurs; il n’était pas inclus dans la liste NFL 100.

Les joueurs d’aujourd’hui ont non seulement atteint plus de renommée et de meilleures statistiques que les joueurs des années 30 et 40, mais ils sont aussi, bien évidemment, bien meilleurs au football. Si Derrick Henry, un porteur de ballon de 6 pieds 3 pouces et 250 livres qui exécute un tir de 4,5 secondes sur 40 mètres, était lâché sur le terrain avec des joueurs des Decatur Staleys, les seuls survivants seraient les défenseurs suffisamment lents pour il me manque.

Il est clair pourquoi ces progrès se sont produits. Les méthodes de formation se sont considérablement améliorées. L’équipement s’est amélioré. Les joueurs gagnent des millions de dollars maintenant et sont prêts à dépenser pour se maintenir en forme. Dans les premiers jours de la ligue, les stars étaient des personnes qui se trouvaient justement être athlétiques et étaient prêtes à interrompre leur vie régulière pour participer à la compétition. Maintenant, les stars sont des professionnels très bien payés.

Nous avons constaté des progrès similaires dans pratiquement tous les sports. Les Jeux Olympiques ont eu des épreuves de natation depuis 1896, et pourtant le record olympique de natation le plus ancien a été établi à Pékin en 2008. Il en va de même pour l’haltérophilie, car le record olympique d’haltérophilie le plus ancien a été établi en 2000. Le record olympique de cyclisme le plus ancien date de 2004, et le record olympique de patinage de vitesse le plus ancien date de 2002. Vingt des 25 records olympiques d’athlétisme masculin ont été établis depuis 2000, et 24 des 25 ont été établis depuis 1988.

Il faudrait une conception vraiment biaisée de la grandeur pour affirmer que, disons, Johnny Weissmuller était un plus grand nageur que Michael Phelps, ou que Jim Thorpe était un plus grand sprinter qu’Usain Bolt. Mais dans les sports d’équipe, la «grandeur» est bien plus que de simples attributs physiques. Oui, Patrick Mahomes réussit mieux à lancer des ballons de football que n’importe quel quart-arrière que nous ayons jamais vu, mais les animateurs de radios sportives à travers le pays diraient sûrement que les quart-arrière gagnants du titre étaient plus grands.

L’histoire de la NFL est celle d’une croissance constante. Il est devenu de plus en plus gros et de plus en plus gros, et le Super Bowl a fait de même. Cette croissance est le résultat de décennies d’entraîneurs pionniers et de joueurs spectaculaires. Mais la ligue d’aujourd’hui est incontestablement meilleure que celle des décennies passées: la qualité du jeu est plus élevée, le jeu est plus intelligent et les jeux sont beaucoup plus divertissants. Les Super Bowls sont vraiment bons maintenant.

Nous devons célébrer la route que la NFL a empruntée pour arriver à ce point. Le produit moderne amélioré a été construit sur le dos de légendes qui méritent d’être reconnues. Mais au lieu d’honorer chacune de ses 100 saisons de manière égale, la campagne NFL 100 semble principalement intéressée à aspirer à ce qui était au lieu d’apprécier ce qui est.