Super Bowl LIV: le classement officiel du seltzer dur

Les 49ers de San Francisco s’affronteront dimanche contre les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl LIV. Alors que vous planifiez votre soirée Super Bowl, vous pesez peut-être toutes vos options de boissons. C’est là que j’interviens. Je suis là pour vous aider à équiper votre célébration du meilleur seltzer dur.

Les seltzers hard ont vraiment fait irruption sur la scène en 2019 alors que des boissons comme White Claw et Truly ont commencé à apparaître. Ils sont légers, alcoolisés, sans gluten et ont moins de sucre (lire: gueule de bois) que certains de leurs homologues alcooliques. Avec les dernières versions des sélecteurs Bud Light et Natty Light, j’ai pensé qu’il était temps de déterminer quel seltzer est le meilleur. J’ai effectué un test de goût de huit marques différentes: Smirnoff, Bold Rock, Omission, Truly, Bud Light, Natural Light, Bon & Viv et White Claw.

Je ne suis pas là pour vos déchets “seltzer dur est mauvais”. Vous vous trompez.

Les sélecteurs ont été évalués sur plusieurs facteurs:

Saveur (échelle 1-10): Assez simple. Quel est son goût?

Potabilité (échelle 1-10): Est-ce une bonne boisson pour un événement ou un hayon? Pouvez-vous en avoir plus d’un?

Divers (échelle 1-5): a-t-il une boîte fraîche? Les publicités sont-elles géniales?

Au cas où quelqu’un voudrait remettre en question la validité et la procédure de cette entreprise très professionnelle, j’ai pris plusieurs mesures pour m’assurer qu’aucun seltzer n’ait un avantage. Tous ont été achetés en même temps (mon Dieu, c’était un voyage embarrassant à Harris Teeter), ils ont tous été réfrigérés en magasin, et ils ont tous été mis dans mon réfrigérateur jusqu’à ce que ce soit leur tour d’être dégusté. J’ai entré les huit marques différentes dans un générateur aléatoire pour obtenir la commande de test.

Smirnoff

Bud Light

Bon & Viv

Natty Light

Omission

Griffe blanche

Vraiment

Bold Rock

Chacun a reçu deux gorgées normales pour évaluer la boisson, et deux chips de bagel légèrement salées ont été mangées entre les marques pour nettoyer le palais (c’est tout ce que j’avais à la maison).

Allons-y!

8. Omission

Saveur: Bleuet de grenade Acai

Alc./VOL: 4 pour cent

Réflexions: Oh non. Je n’aime pas ça du tout. L’ironie du fait que cette boisson s’appelle Omission et que j’aurais aimé ne pas avoir acheté les six paquets au magasin ne m’est pas perdue sous aucune forme ou mode. L’omission correspond à Smirnoff et Bon & Viv avec 90 calories par portion, mais a le niveau d’alcool le plus bas à 4%. Cela signifie que vous ne vous enivrez même pas lorsque vous en souffrez.

Goût: 2

Potabilité: 1

Autre: 1

Score total: 4/25

7. Smirnoff Spiked Sparkling Seltzer

Saveur: Framboise Rosé

Alc./VOL: 4,5 pour cent

Réflexions: vous n’obtenez pas beaucoup de framboise avec celui-ci. Il n’a pas d’arrière-goût persistant, ce qui est bien, mais vous vous sentez un peu comme si vous buviez un refroidisseur à vin un peu trop gazéifié. Il a une teinte rose, différent de la plupart des autres.

Goût: 5

Potabilité: 4

Divers: 2

Score total: 25/11

6. Bold Rock Hard Seltzer

Saveur: Pamplemousse

Alc./VOL: 4 pour cent

Réflexions: j’adore les cidres de Bold Rock, mais cela ressemblait beaucoup à un cidre qui traversait une crise d’identité. Le pamplemousse est … bien. Si quelqu’un a apporté cela pour un dîner, je serais heureux de participer, mais ils passeraient probablement du temps dans le réfrigérateur jusqu’à ce que quelqu’un d’autre vienne qui en voulait un.

Goût: 5

Potabilité: 4

Autre: 3

Score total: 12/25

5. Bon & Viv Spiked Seltzer

Saveur: Cerise noire et romarin

Alc./VOL: 4,5 pour cent

Réflexions: Bon & Viv est l’un des premiers seltzers que j’ai eu, et c’est … très bien! La saveur de cerise noire et de romarin est bonne, mais elle persiste un peu plus longtemps que les autres. Je ne pense pas vraiment que la partie de romarin soit super nécessaire, mais bon sang si ça ne peut pas être le plus cool du groupe. Cela leur donne le score divers maximum de cinq.

Goût: 7

Potabilité: 6

Autre: 5

Score total: 18/25

4. Vraiment

Saveur: Cerise noire

Alc./VOL: 5 pour cent

Réflexions: j’aime vraiment! C’est bon! Ce n’est tout simplement pas mon FAVE. Ils ont le plus de variété (13 saveurs!) Et ils ont obtenu Keegan-Michael Key pour être dans leurs annonces:

Goût: 8

Capacité de consommation: 8

Autre: 4

Score total: 20/25

T-2. Seltzer à lumière naturelle

Saveur: Mélangeur de chaux de Catalina

Alc./VOL: 6 pour cent (!)

Réflexions: je pourrais ébouriffer quelques plumes, mais je détestais le film Step Brothers. J’ai ri deux fois: quand John C. Reilly a dit “bonjour mademoiselle” et quand l’un d’eux a porté le masque de Chewbacca pour faire des impôts (je me fiche de savoir lequel des deux horribles personnages c’était) (NDLR: C’était Dale).

CELA DIT.

J’apprécie vraiment le travail que Natty – désolé, Natural – Light fait ici. Catalina Lime Mixer est un jeu sur Catalina Wine Mixer, quelque chose que j’aurais pu balayer comme une coïncidence si les boîtes ne disaient pas aussi: “Quand la cerise et le citron vert deviennent les meilleurs amis.”

Pour cela, et le fait qu’ils aient la taille normale 12 oz. canettes qui peuvent facilement s’adapter à ma collection de coozie, ils obtiennent un score divers complet.

C’est un goût frais … le citron vert est une belle touche. Tout comme Bud Light, Natural Light sait comment faire une boisson qui peut être bue toute la journée. C’est le plus arrogant du peloton avec 6% – alors allez-y, les gars.

Goût: 8

Capacité de consommation: 9

Autre: 5

Score total: 22/25

T-2. Bud Light Seltzer

Saveur: Cerise noire

Alc./VOL: 5 pour cent

Réflexions: Oh merde, c’est délicieux! Vous obtenez la cerise tout de suite et c’est une saveur croquante. Il est suffisamment léger (et sans arrière-goût) pour être parfait pour un hayon ou une journée sur le lac.

J’ai obtenu un Lyft la nuit avant d’effectuer ce test de goût et en ai discuté avec le chauffeur (qui était merveilleusement gentil). Nous avons tous deux exprimé notre cynisme à Bud Light en créant un seltzer, et il a dit: «Je pense juste que si vous finissez par aimer un seltzer Bud Light, vous n’avez probablement pas de personnalité.»

BRB – examine tous mes choix de vie.

Goût: 8

Capacité de consommation: 10

Divers: 4

Score total: 22/25

1. White Claw

Saveur: Cerise noire

Réflexions: Ahhh, l’OG. White Claw est le seltzer qui a mis les seltzers sur la carte. Trouvez-moi une publicité Instagram où une marque au hasard essaie de vous vendre des pulls molletonnés avec Baby Yoda tenant un Vraiment? Tu ne peux pas.

White Claw est l’une des marques qui ont pénétré les stades de football à travers le pays – je sais pertinemment qu’ils servent les grands garçons de Black Cherry au Hard Rock Stadium, j’en avais un * à l’Orange Bowl en décembre – ce qui signifie qu’ils ont vraiment fait comme une icône du sport.

*Plus d’un.

Goût: 10

Capacité de consommation: 9

Autre: 4

Score total: 23/25