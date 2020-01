Super Bowl Odds: Sortie de la ligne de jeu 49ers vs Chiefs

Les cotes et la ligne de jeu du Super Bowl pour 49ers vs Chiefs ont été publiées cette semaine.

Peu de temps après que les Niners aient éliminé les Packers de Green Bay dans le match de championnat NFC, toute l’attention s’est immédiatement portée sur deux semaines.

Dans deux semaines, au Super Bowl LIV, deux organisations bien équilibrées se disputeront le plus gros prix du sport.

Kansas City entre dans celui-ci juste après une campagne de 12-4 en saison régulière.

Les Chiefs ont battu les Houston Texans et les Titans du Tennessee en route pour remporter une offre du Super Bowl.

San Francisco, quant à lui, a obtenu une fiche de 13-3 cette année et a envoyé les Vikings et Packers du Minnesota pour leur place dans l’événement sportif le plus important de l’année.

Compte tenu de l’équilibre de ce match, il ne devrait pas être surprenant que les créateurs de cotes le voient comme un match très serré.

Actuellement, les Chiefs sont répertoriés comme favoris de 1 et 1,5 point avant le Super Bowl, selon la personne avec qui vous choisissez de parier.

“Nous avions les Chiefs un peu plus élevés que les 49ers dans nos cotes de puissance”, a déclaré à ESPN Alan Berg, oddsmaker senior pour Caesars Sportsbook.

“Vous pouvez plaider pour l’une ou l’autre équipe, et je m’attends à une action décente et équilibrée de la part du public.”

Selon le bookmaker William Hill, quelqu’un a déjà placé un pari de 33 000 $ sur les Chiefs pour sortir victorieux.

Jusqu’à présent, plus de 70 pour cent des paris qui ont été effectués jusqu’à ce moment-là l’ont été à Kansas City.

Cela changera-t-il alors que nous approchons du 2 février? Le temps nous le dira.

