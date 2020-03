Super League suisse suspendue jusqu’au 23 mars en raison d’une épidémie de coronavirus

La Super League suisse a été suspendue jusqu’au 23 mars en raison de l’épidémie de coronavirus.

La maladie mortelle a infecté plus de 88 000 personnes et le nombre de morts s’élève à plus de 3 000.

Un Salon international de l’automobile de Genève a été annulé le mois dernier en raison de l’épidémie de coronavirus

Et plus de 20 personnes ont été testées positives pour le coronavirus en Suisse, avec deux étudiants et un enseignant placés en quarantaine.

Suite à la décision de la Ligue suisse de football (SFL) de suspendre les matchs de haut niveau et de deuxième niveau, la première série de matches se jouera le 4 avril en raison de la pause internationale.

La nouvelle intervient après que le gouvernement suisse a décidé de suspendre tous les événements qui retiennent plus de 1000 personnes jusqu’au 15 mars.

Un communiqué de la SFL a déclaré: «Lundi, les 20 clubs ont discuté de diverses solutions de manière intensive et ont décidé de suspendre le championnat jusqu’au 23 mars et jusqu’au début de la pause de l’équipe nationale.

«Si les autorités ne prolongent pas l’interdiction des épreuves au-delà du 15 mars, le championnat reprendra et se poursuivra comme d’habitude.

«La possibilité d’organiser les matchs sans spectateur a également été discutée. Les clubs se sont prononcés contre cette démarche pour des raisons économiques et parce qu’il y a actuellement suffisamment de dates alternatives.

La suspension de la Super League suisse pourrait affecter Bâle, qui affrontera l’Eintracht Frankfurt le 19 mars à domicile contre l’Eintracht Francfort

«La SFL continue de suivre la situation de près et en étroite consultation avec les clubs, les partenaires et les autorités.»

D’autres ligues européennes ont été touchées par l’épidémie de coronavirus.

Cinq matches de Serie A, dont un affrontement en tête du classement entre la Juventus et l’Inter Milan, ont été reportés ce week-end.

Pendant ce temps, en Premier League, Newcastle et West Ham ont introduit une interdiction de poignée de main dans le but de minimiser la propagation du coronavirus.

Le patron de Magpies, Steve Bruce, a déclaré: «Il y a un rituel ici où tout le monde serre la main de tout le monde dès que nous nous voyons tous les matins – nous avons arrêté cela sur l’avis du médecin.

“Heureusement, nous avons un superbe médecin ici et il nous tiendra informés de ce que nous devons faire.

“Nous sommes comme tout le monde, nous sommes collés à la télévision pour savoir où ça va aller ensuite et espérons que cela ne va pas empirer dans ce pays.”

