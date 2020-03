Super Madness choses super remorque que nous avons apprises

Nous avons déjà appris d’un teaser pour The Challenge: Total Madness – la 35e saison de la série de compétition de réalité virtuelle MTV – qu’il y aurait une torsion impressionnante.

“La seule façon de se qualifier pour une finale”, a déclaré l’animateur TJ Lavin, “est de gagner une élimination”.

Cela changera TOUT dans la prochaine saison qui commence le 1er avril à 20 h. ET. Et maintenant, grâce à une nouvelle super bande-annonce qui est tombée, nous avons semblé apprendre encore quelques choses. Décomposons ce que nous avons vu… ou aurions pu voir dans un aperçu de trois minutes sur la saison avec 28 joueurs, y compris quelques recrues.

1. Ils vivent dans un bunker?!

“… sans fenêtres ni portes!” C’est ce que nous avons entendu Johnny Bananas dire, et si tel est le cas, cela augmentera encore plus le drame. Au cours des dernières années, nous avons vu des maisons Challenge avec quelques luxes comme des piscines et de belles vues. Maintenant? Pas tellement.

2. Zach et Jenna se séparent-elles?

Je ne veux pas gâcher les choses, mais cela devrait être de notoriété publique maintenant que la paire est engagée.

Mais peut-être que le couple s’est disputé un appel vidéo avant cela? Jenna est dans le casting et Zach ne l’est pas.

3. Kailah et Bear se réunissent?

Et puis ils s’y mettent?

4. Certaines éliminations favorites sont toujours en cours

Je vois ce qui ressemble à celui où deux concurrents courent dans un petit couloir et se bousculent, et celui où vous avez sorti un bâton des mains de votre adversaire. Heureux de voir qu’ils sont recyclés au lieu d’être mis au repos, ce sont des classiques de tous les temps.

5. Neige !!

Il y a des photos en hélicoptère de concurrents qui se promènent dans la neige, ce qui me semble être un défi final froid. Un bon changement de rythme après que les concurrents aient dû littéralement transpirer en finale.

.