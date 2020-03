Support de podcast ultime 2020 Sweet 16

Le premier tour du vote Ultimate Podcast Bracket est dans les livres et hoo copain avons-nous eu un tour.

Premièrement: les favoris. Dans les nouvelles “ressemblant à des prétendants”, les champions en titre Binge Mode sont allés se moquer des 3 têtes de série du comité, se précipitant sur le podcast de Ron Burgundy avec 80 pour cent des voix. L’an dernier, le finaliste Crime Junkie a également gagné facilement dans la région de True Crime, et semble prêt à faire une autre course profonde.

Mais assez de ça. Parlons bouleversés. Cette année, nous avons eu DEUX graines de 8 bouleversées 1, un développement passionnant pour les nombreux fans endémiques de notre support de podcast imaginaire et dénué de sens. Le premier était l’histoire hardcore de Dan Carlin, que je recommande comme un joli podcast pour apprendre des trucs et ensuite s’endormir, qui s’est accroché pour battre This American Life. Les nerds de l’histoire sont allés battre les gens qui portent des lunettes fraîches et racontent des histoires intéressantes lors de cocktails, et c’était un spectacle à voir.

L’autre bouleversement majeur est survenu dans la région sportive, où les débutants de Shutdown Fullcast ont battu la tête de série no 1, Bill Simmons Podcast. Le fait que le Fullcast ait pu le faire sans microphones fonctionnels, sans production d’aucune sorte, ni aucun semblant de cohérence d’une semaine à l’autre, eh bien, cela ne parle que de leur mise au rebut et de leur verve.

En route pour le Sweet 16! Voter! Encore une fois, le vote restera ouvert jusqu’à 10 heures HE demain.

True Crime Region

Crime Junkie n ° 1 vs n ° 4 mon meurtre préféré

Criminel n ° 6 contre série n ° 2

Région sportive

No 8 Shutdown Fullcast vs No. 4 Ringer NBA Show

N ° 3 Pat McAfee Show vs n ° 7 Mina Kimes Show

Région Culture / Comédie

Histoire hardcore n ° 8 vs trucs n ° 5 que vous devez savoir

N ° 3 Binge Mode vs N ° 2 Conan O’Brien a besoin d’un ami

Actualités / Politique Région

N ° 1 Le Quotidien vs. N ° 5 Aujourd’hui, Expliqué

N ° 3 FiveThirtyEight Politics contre n ° 2 Pod Save America

