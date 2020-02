Support de tournoi NCAA pour Kansas, Baylor, San Diego State et Gonzaga

Un support de tournoi NCAA pour le Kansas, Baylor, San Diego State et Gonzaga a été publié lundi matin après un week-end mouvementé au basket-ball universitaire.

Chaque semaine, l’ESPN college hoops initiés Joe Lunardi publie sa nouvelle Bracketology montrant comment il envisage dans le tournoi NCAA imminent secouant.

De toute évidence, le plus grand changement à la hausse par rapport à la semaine dernière est survenu grâce au Kansas, après que les Jayhawks ont battu de peu Baylor sur la route. Avec la victoire, l’équipe de Bill Self a repris la place de n ° 1 dans le sondage AP et s’est mise en bonne position avant March Madness.

D’un autre côté, l’État de San Diego s’est avéré être le plus grand perdant du week-end. Un samedi qui a vu Gonzaga tomber à BYU, ouvrant la voie aux Aztèques pour décrocher la première place dans la région Ouest, ils ont plutôt floppé durement contre UNLV.

Maintenant, l’Ouest appartiendra probablement aux Bulldogs, à moins que quelque chose d’imprévu ne se produise, et San Diego sera le mieux placé pour réclamer une tête de série dans la région de l’Est.

Lunardi voit finalement les quatre premiers de la région de l’Est se former: San Diego State, Duke, Seton Hall et Penn State.

Il envisage la région du Midwest comme: Kansas, Dayton, Louisville et Auburn.

La région Sud comprendra: Baylor, Maryland, Villanova et Kentucky.

La région de l’Ouest présente: Gonzaga, Florida State, Creighton et Oregon.

Il y aura un certain nombre de confrontations intrigantes dans le top 25 cette semaine, il sera donc intéressant de voir comment les crochets changeront dans la première semaine de mars.

