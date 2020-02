Supprimé | Tena envoie Oribe Peralta en permanence au sub 20

Tout indique que le personnel d’entraîneurs dirigé par Luis Fernando Tena a commencé à prendre des décisions vraiment fortes pour améliorer la situation de l’équipe dans ce tournoi Clausura 2020.

Maintenant, d’ESPN, ils affirment que l’entraîneur du Flock a décidé d’envoyer un joueur de football de l’équipe pour s’entraîner avec les sous-20 et que, à partir de ce moment, le joueur aura une activité dans cette catégorie et plus avec la première équipe.

Il s’agit de l’attaquant vétéran de l’Oribe Peralta Flock, un joueur qui vient d’arriver au dernier tournoi de l’équipe et n’a pas eu les résultats que le manager et le joueur lui-même recherchaient dans l’équipe.

Peralta est arrivé au milieu de beaucoup de controverse parce qu’il est allé d’Amérique aux Chivas, étant qu’à cette époque, il était considéré par Miguel Herrera comme le capitaine de l’équipe, bien que oui, l’entraîneur de Bluecream a confirmé qu’il n’aurait pas beaucoup de minutes, c’est pourquoi il a décidé Acceptez la proposition de Chivas.

Oribe Peralta n’a pas été convoqué pour jouer hier contre les Xolos de Tijuana et maintenant ESPN indique que le joueur pourrait ne plus être pris en compte maintenant qu’il a travaillé avec le sub 20 de l’équipe Tapatio.