Sur quelle chaîne le Super Bowl est-il allumé?

Sur quelle chaîne est le Super Bowl? Le dimanche 2 février, le Super Bowl LIV aura lieu en direct du Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

Le jeu sera diffusé sur Fox et mettra en vedette Joe Buck et Troy Aikman dans les commentaires, avec Chris Myers et Erin Andrews en tant que journalistes en marge.

Le jeu lui-même mettra en vedette les Chiefs de Kansas City affrontant les 49ers de San Francisco dans une bataille pour la suprématie de la NFL.

Kansas City apportera sans doute l’offensive la plus puissante de la ligue à la table, tandis que San Francisco possède sans doute la meilleure défense de la NFL.

Pour arriver à ce point, les Chiefs ont eu une première semaine de congé dans le tour Wild Card. De là, ils ont battu les Texans de Houston dans la ronde divisionnaire et les Titans du Tennessee dans le match de championnat de l’AFC.

Les 49ers avaient un parcours similaire au grand jeu. Ils ont également eu un laissez-passer dans le premier tour de la saison, avant de battre les Vikings du Minnesota dans la ronde divisionnaire et les Packers de Green Bay dans le match de championnat NFC.

Les Niners n’ont pas fait partie du Super Bowl depuis 25 ans. Kansas City, quant à lui, n’a pas joué de match de titre depuis 50 ans. La séquence malheureuse de quelqu’un sera interrompue ce week-end.

Ce sera la septième fois que San Francisco jouera dans le Super Bowl. Lors de leurs six dernières sorties, les 49ers ont obtenu une fiche de 5-1. Une victoire conférerait aux Niners leur sixième titre et les lierait aux Pittsburgh Steelers et aux New England Patriots pour la plupart des victoires au Super Bowl de l’histoire de la ligue.

À ce jour, San Francisco a une fiche de 2-0 lors d’un match de championnat dans le sud de la Floride.

Kansas City, quant à lui, jouera dans le troisième Super Bowl de l’histoire de la franchise. Lors de leur première participation au Super Bowl, les Chiefs ont été battus par les Green Bay Packers 35-10 lors du Super Bowl I. La deuxième manche a eu lieu en janvier 1970 au Super Bowl IV en battant le Minnesota 23-7.

Outre Fox, le Super Bowl LIV peut également être diffusé sur FuboTV.

