Sur quelle chaîne le Super Bowl est-il cette année?

Les 49ers de San Francisco affronteront les Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl LIV dimanche, et vous ne voudrez pas manquer l’un des matchs les plus attendus de l’histoire récente du Super Bowl – ou l’impressionnante programmation de mi-temps de Shakira et Jennifer Lopez.

En 2020, le Super Bowl sera diffusé sur Renard. Vous pourrez diffuser le jeu gratuitement via FoxSports.com ou en utilisant l’application Fox Sports sur divers appareils domestiques.

L’équipe principale de commentaires Fox de Joe Buck et Troy Aikman appellera le match.

Le Super Bowl LIV commencera à 18 h 30. ET le dimanche 2 février.

