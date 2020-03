Surbooking sur le calendrier sportif 2021 en raison d’un coronavirus

Cela a pris beaucoup de temps, mais Comité International Olympique a fini par passer par le ring. Les Jeux Olympiques ont été reportés d’un an jusqu’en 2021, en raison de la crise mondiale causée par le coronavirus. La pandémie a tout emporté, tous les grands événements sportifs programmés en 2020 ont dû être reportés l’un après l’autre. Ce qui allait être une grande année pour le sport a fini par être consommé par le Covid-19.

Malgré le fait que depuis CIO comment adapter le Jeux olympiques en 2021, la première fois dans l’histoire que ce sera dans une année impaire, ce qui est certain, c’est qu’elle se tiendra cette année-là. Avec lui, par la main, sera le Jeux paralympiques. La fixation des dates sera compliquée par les nombreuses épreuves avec lesquelles elles se chevaucheraient et avec lesquelles nous devrons négocier pour les déplacer à temps, avant ou après la grande épreuve olympique.

Pour commencer en 2021, les championnats du monde de deux des sports vedettes du Jeux olympiques: natation et athlétisme. La FINA était prévue à Fukuoka (Japon) pour Monde de la natation, du 16 juillet au 1er août, bien qu’ils soient ouverts à modifier la date pour l’adapter aux Jeux olympiques. En revanche, à Eugene (États-Unis), le Monde d’athlétisme par le IAAF, du 6 au 15 août, il se chevaucherait donc également. Ils doivent étudier de nouvelles dates.

Une autre grande date pour cette date est la Tour de France, qui a déjà modifié sa date cette année et devra la refaire en 2021 pour qu’elle ne marche pas sur les Jeux Olympiques, puisqu’elle a été fixée entre le 2 et le 25 juillet 2021. En basket-ball deux sont prévus Eurobasket, le masculin et le féminin. Celui pour les femmes est organisé par la France et l’Espagne du 17 au 27 juin. La compétition masculine a généralement lieu entre la fin août et le début septembre, de sorte qu’elle entrerait également en collision avec les Jeux olympiques. En outre, le Coupe d’Asie Il était prévu pour 2021 entre le 3 et le 15 août, afin qu’ils puissent également s’effondrer avec les Jeux. Parmi ses sélections, l’Australie est un excellent candidat. Le Monde de Badminton, qui sera à Huelva, était également prévue pour l’été 2021.

Football, le grand effondrement

Le football est le grand perdant avec tous ces changements à la suite de la pandémie. Deux grands tournois comme le Eurocup et la Coupe de l’America ils voyagent aussi jusqu’en 2021. En fait, celui du vieux continent allait être partout en Europe et maintenant il devra tourner très bien pour tout équilibrer. En plus de ces tournois, Coupe d’Europe U21 dans lequel l’Espagne de Luis de la Fuente défend son titre, le défi olympique des Jeux étant très serré.

Les filles ne doivent pas non plus être oubliées. La Eurocup femmes Il est prévu en 2021 en Angleterre entre le 7 juillet et le 1er août, encore un autre tournoi qui chevaucherait les Jeux Olympiques, encore un autre championnat en 2021 qui offrira la plus grande offre sportive de l’histoire à la suite d’une pandémie qui marque un avant et un après dans les annales du sport.