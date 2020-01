Surprise, la série Obi-Wan Kenobi Disney + est retardée indéfiniment

Si quelque chose pouvait équilibrer la franchise Star Wars en ce moment, ce serait un bon RP. The Rise of Skywalker a reçu, si nous sommes une œuvre de bienfaisance, une réception tiède à Noël, qui est venue avec la permission du film de consacrer trop de temps à retranscrire ce qui s’est passé dans The Last Jedi sans jamais expliquer comment l’empereur Palpatine était toujours là. Je veux dire, Poe Dameron a littéralement dit “D’une manière ou d’une autre, Palpatine est de retour” et c’est à peu près le plus proche que nous avons obtenu des réponses. (C’est maintenant un mème et tout le reste.) Encore plus troublant pour Disney: la franchise a tendance à aller dans la mauvaise direction, sur le plan fiscal, car Rise of Skywalker est sur le point d’avoir la pire performance au box-office de tous les films de la trilogie de la suite. Voici à quel point les choses sont mauvaises: certains fans ont commencé à argumenter que le scénariste-réalisateur Colin Trevorrow – le même esprit responsable du livre d’Henry – aurait dû être autorisé à terminer la saga au lieu de J.J. Abrams après avoir lu le script original divulgué de Trevorrow pour l’épisode IX, intitulé “Duel of the Fates”.

Le drame de production est devenu un problème persistant avec la franchise sous Disney. Il n’est presque pas surprenant qu’un projet Star Wars doive faire demi-tour. Les changements ne se sont pas toujours avérés pour le pire – Rogue One aurait subi de nombreuses prises de vue, et il a encore fouetté le cul – mais tout ce chiffre d’affaires en coulisses a aidé à transformer Solo: Une histoire de Star Wars et La montée de Skywalker en défauts et , pire encore, des entrées largement oubliables dans la saga. Dites ce que vous voulez sur la trilogie préquel tant décriée, mais au moins George Lucas a pu découvrir sa vision folle et obsédée par le chlore.

Ce contexte est important parce que, bien, cela se reproduit. Per Collider, une prochaine série Obi-Wan Kenobi – dont le lancement est prévu sur Disney + l’année prochaine – est retardée «indéfiniment», la tête de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, étant apparemment insatisfaite des scripts actuels. Le Hollywood Reporter va plus loin, notant que la série cherche un nouvel écrivain pour remplacer Hossein Amini, avec l’intention de réduire la série de six épisodes à quatre. (Je ne sais pas pourquoi il est nécessaire de le réduire si ils ne savent même pas encore à quoi ressembleront les nouveaux scripts, mais peu importe.) Les principales préoccupations concernant les scripts d’Amini proviendraient apparemment de l’intrigue trop proche de cela de The Mandalorian, où, au lieu de Baby Yoda, nous verrions Obi-Wan «prêter une main protectrice» à un jeune Luke Skywalker, et peut-être même à Leia Organa.

Il y a cependant quelques doublures en argent. Les réécritures n’empêcheraient pas Ewan McGregor de reprendre son rôle de maître Jedi, et cela n’empêcherait pas Deborah Chow, qui a réalisé deux épisodes de The Mandalorian, de diriger toute la série. Il semble, compte tenu des normes récentes de Star Wars, que les turbulences de production d’Obi-Wan seront relativement apprivoisées. Cela ne signifie pas pour autant que ce n’est pas décevant.

Il est difficile d’évaluer ce que l’on ressent à propos des réécritures car ces scripts n’ont pas (encore) fuité, et nous ne savons pas grand-chose à leur sujet au-delà de l’implication vague qu’ils étaient trop mandaloriens. Qui sait? Peut-être que les scripts n’étaient tout simplement pas si bons. Mais le problème n’est pas autant les scripts Obi-Wan que la façon dont cette nouvelle continue le précédent établi par Lucasfilm depuis l’acquisition de la société par Disney. Si vous voulez travailler sur Star Wars, vous devez accepter la microgestion de Disney par vous.

Il faut s’y attendre: Star Wars est l’une des propriétés de divertissement les plus précieuses de la planète. Disney a dépensé beaucoup d’argent pour acquérir le Lucasfilm / sa propriété intellectuelle, et je suis sûr qu’ils pensent que ces mesures protègent (ugh) leur investissement. Mais mis en balance avec les artistes travaillant dans l’univers cinématographique Marvel – où il y a eu un drame de studio comparativement minimal, peut-être parce qu’il y a des directives plus convenues sur ce qui peut voler dans un film MCU – on dirait que tous les bricolages en coulisses étouffent le la vie hors de la franchise, surtout quand Disney ne semble même pas savoir ce que quelqu’un veut de Star Wars.

Il n’est pas surprenant que The Last Jedi et The Mandalorian soient les entrées les plus bien reçues dans le monde post-Disney Star Wars: elles ont été dirigées par des créateurs talentueux de Rian Johnson et Jon Favreau / Dave Filoni, respectivement. Mais ni le film ni la série ne sont passés par un drame de production rapporté. Peut-être parce que les artistes sont tout simplement très talentueux, ou qu’ils savent comment gérer les intrusions de Disney – Favreau travaille fructueusement sous l’égide de Disney depuis Iron Man en 2008. Mais ce n’est pas comme si les autres artistes embauchés par Disney n’avaient pas de poids: vous ne pouvez pas vous inscrire à Star Wars avec un CV de merde. (À moins que vous ne soyez pas offensé, vous êtes Trevorrow, et même son script de l’épisode IX avait l’air vraiment intéressant). Aussi dystopique que cela puisse paraître, Star Wars pourrait probablement utiliser un peu plus de cette synergie de type Marvel pour empêcher plus de la moitié de ses productions d’être des épaves de trains en attente. Mayyyybe, c’est une bonne chose que Kevin Feige prête sa main à un futur film Star Wars, après tout.

J’espère que la série Obi-Wan embauchera un nouvel écrivain qui correspond aux directives vagues de Disney, qui ne sont pas de type mandalorien, pour ce qu’elle veut que la série soit. (Si c’est une consolation, McGregor insiste sur le fait qu’il y a eu beaucoup de «conneries» sur les différences créatives de la série et que l’équipe créative s’attend à atteindre la date de sortie originale.) Mais à l’avenir, Disney devra atténuer la préoccupation croissante vibes entourant la franchise bien-aimée. Jusque-là, en ce qui concerne les fans et leurs relations avec l’avenir de Star Wars, je ne dirais pas exactement que la société a les bases.