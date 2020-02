«Survivor: Winners at War», épisode 3

CBS

De plus, ils décernent des prix pour le meilleur mouvement, le pire mouvement et le favori pour gagner

Riley est accompagné de Sean Fennessey de The Ringer pour discuter du dernier épisode de Winners at War (01:34). Ils discutent du subterfuge raté d’Adam, de la perte de Sele dans un autre défi d’immunité, et d’Ethan devenant tragiquement aveugle. De plus, ils remettent des récompenses pour le meilleur mouvement, le pire mouvement et le favori pour gagner (38:54).

Souscrire: Spotify / Podcasts Apple / Art19