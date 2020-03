Riley est accompagné de Sean Yoo de The Ringer pour discuter du dernier épisode de Winners at War (01:40). Ils discutent d’un segment de tous les temps de Edge of Extinction, d’un défi incroyable et d’un aveugle de Tyson. Ils donnent également une ventilation détaillée de l’archétype de Sandra et d’autres (25:59). De plus, Riley et Sean remettent des prix pour le meilleur mouvement, le pire mouvement et le favori pour gagner (34:29).

