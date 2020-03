Riley est rejoint par Chris Ryan de The Ringer pour discuter du dernier épisode de Winners at War, y compris le tristement célèbre échange tribal et comment il a aidé à renvoyer un joueur chez lui (01:50). Riley et Chris décomposent ensuite l’archétype “Parrain” et comment Rob joue ce rôle à son avantage (21:03). Ils déclarent également qui a fait les meilleurs et les pires coups de l’épisode (31:34).

