Riley est rejoint par Jason Concepcion pour discuter du dernier épisode explosif de Survivor: Winners at War. Cette semaine, un conseil tribal emblématique tombe en panne, la querelle Adam-Ben n’est plus, et Michele comprend enfin le concept de 50-50. Plus tard, Riley et Jason décomposent l’archétype «altruiste» et distribuent leurs superlatifs.

