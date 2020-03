«Survivor: Winners at War» réussit l’impossible

Survivor: Winners at War est si bon que cela pourrait me transformer en apologiste pour Edge of Extinction.

Cette tournure, introduite pour la première fois il y a deux saisons, change le jeu en plaçant les joueurs éliminés sur une île désolée où ils attendent une chance de gagner un défi et de revenir. Dans la saison 38, l’Edge a permis à Chris Underwood, qui a été éliminé troisième de sa saison, de revenir pour la finale et de remporter la totalité du match. Il était extrêmement insatisfaisant de voir un joueur qui a eu la chance de copiner avec le jury lors de la victoire d’Edge malgré avoir joué seulement 13 des 39 jours de Survivor. Le résultat final a été une saison difficile et délicate.

Mais l’épisode de mercredi de Winners at War a montré comment l’Edge peut réellement améliorer l’histoire d’une saison. En entrant dans l’épisode, quatre gagnants de Survivor étaient coincés sur le bord: Natalie Anderson, Amber Mariano, Danni Boatwright et Ethan Zohn, qui ont rejoint les trois premiers après avoir été lancé sur l’épisode de la semaine dernière. Cette saison, les naufragés ne se contentent pas de s’asseoir sur le bord et de tracer leur revanche. Avec l’introduction de jetons d’incendie, la tentative de Survivor de mettre en place un système monétaire, ils ont eu la chance de relever une sorte de défi dans chaque épisode. Dans celui-ci, les naufragés Edge ont chacun été chargés de récupérer 20 bûches de bois au sommet d’une colline derrière leur camp… un à la fois. Ils devaient terminer la tâche avant le coucher du soleil pour gagner un jeton de feu.

C’était une corvée brutale pour un groupe de personnes qui mouraient de faim depuis 10 jours. Alors que le groupe montait et descendait et montait et descendait, Ethan a commencé à vaciller. Des caméras ont surpris Ethan en train de s’emballer. «Ramasse-le… Ramasse-le… Ramasse-le. Il. Debout », entendit-il à voix basse. Il s’est poussé… puis il est allé trop loin. La double survivante du cancer a ralenti, s’est sentie faible et s’est presque évanouie avant de recevoir des soins médicaux.

“Je voulais donner le bon exemple à tous ceux qui ont connu un problème de santé et qui pensent qu’ils ne peuvent plus le faire”, a expliqué Ethan. “Tu peux le faire. Vous pouvez traverser ces moments difficiles. ” Avec l’aide d’une pilule de sucre et un peu de repos, Ethan a pu se remettre sur pied et achever la tâche – avec ses trois compagnons naufragés se joignant à lui pour une dernière course en haut de la montagne.

Ethan n’était pas le seul joueur poussé à la limite proverbiale. Amber et Natalie sont toutes deux tombées en panne après avoir livré leur dernier morceau de bois. La tâche était si simple, mais elle a vraiment poussé chaque joueur (peut-être trop loin, compte tenu du besoin d’Ethan de recevoir des soins médicaux). Il a créé le type de moment émouvant et émouvant qui a périodiquement ponctué Survivor au cours de ses 20 années de fonctionnement. C’est tout ce que Survivor est à son meilleur: une narration axée sur les personnages qui touche des thèmes qui transcendent la téléréalité.

Cela dit, il y a toujours des problèmes fondamentaux avec la torsion Edge of Extinction. Je suis philosophiquement opposé à ce que tous ceux qui ont été élus reviennent dans le jeu – la finalité de l’extincteur de torche de Jeff Probst est cruciale pour la tension et le drame de Survivor. Et je suis toujours profondément sceptique vis-à-vis d’Edge dans les saisons pour débutants. La torsion a fonctionné dans l’épisode 4 de cette saison en partie parce que les téléspectateurs connaissent Ethan et le voyage qu’il a traversé pour revenir à Survivor après 16 ans d’absence du jeu. Ce drame n’était pas possible dans la saison 38, lorsque les naufragés envoyés à Edge – y compris le gagnant éventuel – étaient pour la plupart inconnus des téléspectateurs. Et ce segment, aussi convaincant soit-il, a consommé neuf minutes incroyablement longues de temps d’antenne – près du quart du temps alloué à chaque épisode. Chaque minute passée sur l’Edge est une minute qui aurait pu être utilisée pour montrer les stratégies et les histoires de concurrents qui sont toujours dans le vrai jeu – et la plupart des semaines, l’Edge ne livrera rien à distance aussi intéressant. Je me ferai un plaisir de prendre ce segment au-dessus d’un défi de récompense, que nous n’avons pas eu cet épisode, mais la plupart des semaines, le compromis ne sera pas si simple.

En ce moment, cependant, Winners at War prend toutes les bonnes notes. Le niveau de gameplay est élevé, les moments des personnages sont formidables et les défis sont fous. Chaque épisode a été spécial. Rob Mariano, Parvati Shallow et Sandra Diaz-Twine, trois des joueurs les plus emblématiques de tous les temps, sont toujours en jeu. C’est une phrase que je ne pensais pas pouvoir taper il y a trois semaines, et encore moins celle que je pensais finir en note de bas de page dans un article écrit en quatre épisodes. Mais c’est à quel point cette saison a été bonne. Si cette saison peut même livrer une histoire fascinante sur Edge of Extinction, il est en passe d’être l’un des meilleurs de l’histoire de la série.

