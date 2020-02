Suso s’excuse après avoir été photographié avec un amateur avec la symbologie nazie

Le capitaine de Tenerife Il a accepté de se photographier avec un disciple du groupe canarien qui avait des symboles nazis tatoués sur son corps. Cette photo a été diffusée sur les réseaux sociaux provoquant un émoi, c’est pourquoi Suso Santana Il a été forcé de s’excuser.

Déclaration de Suso Santana après la controverse

«Je tiens à préciser à propos de la photographie, et des commentaires ultérieurs hors contexte, qu’elle a lieu lorsque quelqu’un que je connais peut m’inviter. Et une autre personne vient les chercher. Cette personne, que je ne connais pas, me demande une photo et j’y accède, comme je le fais toujours, sans remarquer ses tatouages ​​ni savoir qui il est”, Le milieu de terrain de 34 ans dans leurs réseaux sociaux.

«Rejet total de toute conduite, comportement ou idéologie incitant à la violence, c’est pourquoi je demande Mes excuses les plus sincères aux personnes qui ont pu être offensées, à juste titre, avec cette photographie inappropriée», A ajouté Suso Santana.

“J’ai toujours lutté pour les valeurs qui, en tant que société, nous unissent, la tolérance et le respect Ce sont deux maximes pour moi, quelque chose que toute personne qui me connaît peut confirmer. Réitérons mes sincères excuses », a conclu le footballeur de Tenerife.

