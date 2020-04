Suspendu le Traverser et Traveserina de 2020

Le comité d’organisation des courses de montagne Travesera et Traveserina Oquendo Integral Picos de EuropaIls ont annoncé la suspension de leurs éditions en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.Les athlètes inscrits pourront conserver leur dossard pour 2021ou demander un remboursement des frais d’inscription.

La VIII Traveserina et la XVII Travesera auront lieu les 5 et 12 juin 2021,respectivement.Les organisateurs expliquent qu’ils ont été contraints de prendre cette décision “pour garantir la sécurité et la santé de toute la communauté.qui fait partie de la Travesera Oquendo: coureurs, bénévoles, membres de l’organisation, ainsi que l’ensemble de la population des conseils où les tests ont lieu. “

Les athlètes qui choisissent de maintenir leur inscription pour 2021 n’auront à remplir aucune formalité.Ceux qui choisissent d’annuler et de rembourser les frais d’inscription devront accéder à la “zone de couloir privé” sur le site Web de la courseet suivez les instructions avant le 30 avril.

Dans ce cas, tous les droits sont perdus pour l’édition 2021.Pour les places qui génèrent les annulations, il y aura un tirage au sort parmi les pré-inscrits qui en 2020 n’ont pas obtenu de dossard.

Toutes les informations des tests en:

– Traversera Integral Picos de Europa

– Traveserina Picos de Europa

