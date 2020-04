T-Mac et Iverson ensemble: 1997 NBA Redraft

Dans le deuxième épisode de NBA Redraftables de The Ringer, Bill Simmons et Joe House reformulent le projet de NBA de 1997. Spoilers, mais Tim Duncan était et est le premier choix. Après cela, il y avait encore beaucoup de talent dans les cinq premiers. Des joueurs comme Tracy McGrady, Chauncey Billups et Stephen Jackson peuvent ou non avoir été sélectionnés pour de nouvelles équipes. En dehors des cinq premiers, les choses deviennent un peu plus difficiles, et Bill et House doivent plonger profondément dans l’histoire de la NBA pour compléter les sélections de loterie.