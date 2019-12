Tableau alternatif de Premier League basé sur les objectifs attendus

«C’est la période la plus merveilleuse de l’année pour suivre la Premier League car les matchs se succèdent rapidement.

Le week-end dernier, 18 équipes ont été en action dans ce qui sera leur dernier affrontement en championnat avant le jour de Noël.

Liverpool et West Ham étaient les seules équipes qui n'ont pas joué en raison de la participation des Reds à la Coupe du Monde des Clubs au Qatar, qu'ils ont gagnée.

Cela signifiait que Leicester, deuxième, avait la chance de combler l'écart sur Liverpool, mais avait perdu 3-1 à Manchester City, bien que les buts attendus (xG) suggéraient que Man City avait à juste titre gagné par ce score.

Manchester City a un point de retard sur Leicester

Ailleurs, Manchester United a été injustement battu par Watford, selon xG, s'inclinant 2-0 à Vicarage Road dans un match qui a vu David de Gea offrir aux Hornets leur premier but avec un énorme hurleur.

xG suggère également que Jose Mourinho n'a pas eu de chance de perdre contre l'ancien élève Frank Lampard alors que Chelsea revendiquait un triomphe 2-0 à Tottenham. Le match a été éclipsé par le défenseur de Chelsea, Antonio Rudiger, qui aurait subi des abus raciaux.

Lampard a eu raison de l'ancien manager Mourinho au Tottenham Hotspur Stadium

Le tableau de la Premier League pourrait être extrêmement différent si nous le basions sur les résultats xG.

Alors que nous savons que le football consiste à mettre le ballon dans le fond du filet, la métrique nous donne une meilleure image de la performance des équipes.

Quels sont les objectifs attendus?

Les buts attendus (xG) sont une statistique utilisée pour déterminer combien de buts doivent être marqués dans un match.

Chaque coup est attribué une valeur xG basée sur la difficulté de la tentative, avec des facteurs comme la distance du but, le type de tir et le nombre de défenseurs présents affectant la valeur.

Plus la valeur xG d'un tir est élevée, plus il est probable qu'un but soit marqué à partir de ce tir.

La valeur xG de chaque tir dans un jeu est ensuite utilisée pour calculer les objectifs attendus dans un match particulier.

Mais bien que les Spurs aient subi un revers ce week-end, les objectifs xG suggèrent qu'ils devraient être inférieurs dans le tableau au septième rang, ce qui est le cas actuellement.

Ici, sur talkSPORT.com, nous gardons toujours un œil sur Understanding.com pour obtenir un regard alternatif sur le haut de gamme.

Découvrez comment les statistiques suggèrent que la Premier League devrait évoluer ci-dessous…

Jamie O'Hara dit que Jose Mourinho a été déjoué par Frank Lampard après que Tottenham a été battu à domicile par Chelsea

20. Newcastle – Position réelle = 9

Points réels = 25 | Points attendus = 13,59

Miguel Almiron a marqué son premier but à Newcastle le week-end alors qu'ils ont réussi une victoire 1-0 contre Crystal Palace

19. West Ham * – Position réelle = 16

Points réels = 19 | Points attendus = 14,40

18. Norwich – Position réelle = 12

Points réels = 12 | Points attendus = 15,20

17. Crystal Palace – Position réelle = 12

Points réels = 23 | Points attendus = 17,15

16. Aston Villa – Position réelle = 18

Points réels = 15 | Points attendus = 17,97

La star de Villa John McGinn est prête pour un long séjour après avoir subi un angle fracturé lors de sa défaite à Southampton

15. Bournemouth – Position réelle = 14

Points réels = 19 | Points attendus = 19,23

14. Watford – Position réelle = 20

Points réels = 12 | Points attendus = 21,64

13. Brighton – Position réelle = 13

Points réels = 20 | Points attendus = 23,16

12. Arsenal – Position réelle = 11

Points réels = 23 | Points attendus = 23,74

Mikel Arteta a regardé son équipe d'Arsenal travailler à un match nul et vierge à Everton

11. Tottenham – Position réelle = 7

Points réels = 26 | Points attendus = 25,14

10. Everton – Position réelle = 15

Points réels = 19 | Points attendus = 25,65

Les dix jeux de Noël sur talkSPORT

talkSPORT couvrira les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois, avec un autre match le 27 décembre. Découvrez ce que sont les matchs et où vous pouvez les entendre, ci-dessous …

Tottenham vs Brighton (jeudi, 12h30) – talkSPORT

Bournemouth vs Arsenal (jeudi, 15h) – talkSPORT 2

Aston Villa vs Norwich (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Chelsea vs Southampton (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Crystal Palace vs West Ham (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Everton vs Burnley (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Sheffield United vs Watford (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Manchester United vs Newcastle (jeudi, 17h30) – TalkSPORT

Leicester vs Liverpool (jeudi, 20h) – talkSPORT

Wolves vs Man City (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT

9. Sheffield United – Position réelle = 5

Points réels = 28 | Points attendus = 25,71

8. Burnley – Position réelle = 10

Points réels = 24 | Points attendus = 25,84

Burnley a remporté une victoire tardive à Bournemouth le week-end, mais pas selon xG

7. Southampton – Position réelle = 17

Points réels = 18 | Points attendus = 26,44

6. Loups – Position réelle = 6

Points réels = 27 | Points attendus = 27,94

5. Leicester – Position réelle = 2

Points réels = 39 | Points attendus = 29,74

4. Manchester United – Position réelle = 8

Points réels = 25 | Points attendus = 33,13

De Gea a renversé cette sauvegarde apparemment de routine dans le filet lors de la défaite de Man United

3. Chelsea – Position réelle = 4

Points réels = 32 | Points attendus = 34,13

Willian a marqué les deux buts pour Chelsea qui a remporté un match xG ne s'attendait pas à ce qu'ils gagnent

2. Liverpool * – Position réelle = 1

Points réels = 49 | Points attendus = 34,15

1. Manchester City – Position réelle = 3

Points réels = 38 | Points attendus = 42,47

Man City, de Pep Guardiola, est toujours à onze points du sommet de la vraie table de Premier League

* Liverpool et West Ham ont joué un match de moins que les 18 autres équipes de Premier League

