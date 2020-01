Tactiquement naïf: un joueur de football lance un fan dans les testicules avec un drapeau d’angle

Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de football de SB Nation. Cette semaine: pistaches. N’est-ce pas génial?

L’extase et l’agonie

De l’extérieur, il peut souvent sembler qu’il y a beaucoup de souffrance dans le fait d’être un fan de Newcastle United. Il s’agit d’un club appartenant à un homme qui détient évidemment le club, la ville, les fans, et peut-être même l’idée même d ‘«autres personnes» dans un mépris à peine dissimulé. Et pour être juste, le sentiment est réciproque.

Les managers arrivent les yeux étoilés à la perspective de diriger ce club qui devrait être génial, puis repartent un peu plus tard, hantés par les choses qu’ils ont vues. Les joueurs arrivent pour de gros honoraires porteurs de promesses énormes, et cassent, ou fondent, ou tout simplement disparaissent. La recherche d’un attaquant se poursuit, et ainsi de suite, et encore, et encore, et encore et encore. De toute évidence, Newcastle n’est pas le club le plus maudit de la Premier League: c’est Everton. Mais ils semblent passer beaucoup de temps malheureux.

Mais de temps en temps, un puits de lumière. Un vainqueur de dernière minute contre Chelsea, peut-être. Et soudain, tout cela en vaut la peine, car vous êtes noyé dans cette glorieuse montée d’émotion commune; comme la majesté et l’émerveillement de ce stupide sport hilarant et brillant vous prend et vous secoue et vous jette en l’air. Rien, rien, ne pouvait ruiner cet instant de perfection. Sauf peut-être qu’un de vos propres joueurs martèle un drapeau de coin dans la foule et dans vos testicules.

S’il s’agissait d’une métaphore, elle serait probablement supprimée pour être un peu sur le nez. Eh bien, pas le nez. Mais les rédacteurs en chef de la réalité sont notoirement peu fiables et généralement ivres, donc cela a glissé. Newcastle United: jetez des lances sur vos couilles depuis 1892. Ce truc bougeait aussi à un clip juste.

Pourtant, au moins dans des moments comme celui-ci, vous pouvez toujours compter sur la sympathie de vos collègues fans.

nahh si putain de haydens vient de marquer à la dernière minute et les ritchies mates font juste exploser le drapeau du coin dans la foule et c’est seulement parti et a frappé ce mec chauve dans le coq en putain de larmes homme #nufc pic.twitter.com/3YyicO4YEn

– J̸o̸s̸h̸ G̸r̸e̸e̸n̸e̸r̸ (@greener_josh) 18 janvier 2020

Le roi de droite de l’Europe

Tactiquement naïf ne croit pas au destin. Mais cela ressemble à Erling Braut Håland; ou à tout le moins, le destin croit en lui. Ce week-end, il a fait ses débuts pour le Borussia Dortmund, après 56 minutes avec son nouveau côté 3-1. Trois minutes plus tard, il a marqué son premier but. 20 minutes après, il a marqué son troisième but.

Rien de tel qu’un premier tour du chapeau pour dire: «Bonjour. Je suis ici. Et je vais marquer beaucoup, beaucoup de beaux buts. “

Un petit mérite doit être accordé à la défense d’Augsbourg, bien sûr, qui a entendu parler du concept de «piège hors-jeu» mais qui a décidé que ce n’était pas pour eux, merci. Et l’un était un tap-in. Mais! Deux des buts de Håland, le premier et le troisième, étaient de bons buts de l’attaquant, cachés avec la précision et l’assurance d’un vétéran.

Le premier une finition cassée à travers le gardien et juste à l’intérieur du poteau éloigné; le troisième, une sorte de version miroir de ce but que Thierry Henry a toujours marqué, où il garde le ballon roulant à côté de lui avant d’ouvrir son corps et de le recourber à la maison, le tout à grande vitesse. Henry a utilisé son pied droit pour marquer le sien; Håland sa gauche. Il va être si bon.

Il est utile qu’il soit à Dortmund pendant au moins, ooh, une demi-saison, car Dortmund est amusant et fait de la Bundesliga un endroit plus intéressant. Mais aussi, Håland semble être l’héritier naturel de Mario Götze. Pas en tant que joueur, mais en tant que «footballeur qui ressemble à un prince européen à l’ancienne», à l’époque où de telles personnes ont été nommées par Dieu pour se promener sur des chevaux ordonnant l’exécution de paysans ».

Pas le prix le plus prestigieux du football, non. Mais Tactiquement Naive pense qu’il est important de garder une trace de ces choses tout de même. Nous devrions probablement faire fabriquer un certificat.

C’est le visage. Il n’a pas la mâchoire des Habsbourg, ou quelque chose comme ça, mais il y a un certain jeu dans les yeux, une bizarrerie dans le sourire. Une caution aérienne qui se transforme en suffisance. La certitude calme et impérieuse d’un homme qui sait qu’il lui suffit de croiser son doigt – ou de balancer son pied – et le monde fera ce qu’on lui dit. Parce que c’est à ça que sert le monde.

Ce qui, pour être juste, l’a fait jusqu’à présent. Trois objectifs lors de vos débuts dans un grand club: l’équivalent footballistique de tirer une épée d’une pierre ou de naître dans une famille d’une importance exquise.

Gros gibier, petit gibier

En ce qui concerne les super dimanches, la visite de Manchester United à Liverpool n’était que modérément super. En effet, après la victoire surprise de Burnley sur Leicester en début de journée, c’était franchement banal. Liverpool a gagné, comme tout le monde sauf le plus paranoïaque des fans de Liverpool et le plus enivré des fans de United les attendait, et le titre est passé de «certaine chose» à «j’aime, vraiment certaine».

United n’a pas été martelé, ce qui est une fine doublure argentée, mais nous sommes sûrs que Ole Gunnar Solskjaer s’y accroche. Si vous pouvez vous accrocher aux doublures argentées. Ce ne sont que des effets de lumière au bord des nuages, non? Ses mains passeraient juste à travers.

En effet, ils pourraient même avoir réussi un nul: Anthony Martial a sabré une opportunité tardive très présentable dans les tribunes. Mais cela aurait été un cambriolage; il y avait exactement une équipe sur le terrain qui méritait le label Big Club dans laquelle ils se délectaient tous les deux. Si United avait marqué? Liverpool en aurait marqué un autre.

L’écart par rapport au champion en titre, Manchester City, est désormais de 16 points; l’écart avec United est époustouflant 30. Une bizarrerie statistique étrange de la saison est que City a marqué 12 buts de plus que l’équipe qu’elle poursuit. Dans l’ensemble, City a fait plus de dégâts à son opposition. C’est juste que les adversaires de City ont pu riposter, alors que l’opposition de Liverpool a trouvé quasiment impossible de porter un coup.

Parfois, le côté de Klopp est dévastateur, et parfois il est misérable. Mais aucune équipe n’a jamais plané sans relâche.