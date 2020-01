Taille, vitesse et jeu bâclé: cinq points à retenir des pratiques du Senior Bowl

Le compte à rebours pour le repêchage de la NFL a commencé sérieusement cette semaine à Mobile, en Alabama. Avant le match du Senior Bowl de samedi ici, un groupe restreint des meilleurs seniors du football universitaire a passé la semaine à s’entraîner devant les décideurs les plus importants de la ligue, dans l’espoir de montrer leurs compétences et d’augmenter leur stock pour le repêchage d’avril. Il n’est pas toujours facile de faire forte impression lors des séances d’entraînement tronquées et tronquées de l’événement: le contact est léger, les livres de jeu sont basiques, et le timing et la chimie entre ces coéquipiers pour la plupart nouveaux sont limités. Ces obstacles n’ont cependant pas empêché une poignée de groupes de position et de joueurs individuels de se démarquer. Voici cinq de mes meilleures impressions des entraînements du Senior Bowl cette semaine.

Des récepteurs à gros corps ont volé la vedette

Le fil conducteur des meilleurs joueurs de la semaine du Senior Bowl de l’année dernière était la vitesse, alors que Terry McLaurin, Deebo Samuel, Penny Hart et une poignée d’attrapeurs de passes explosives ont attiré l’attention des éclaireurs et des fans. Cette année, la taille était un thème qui connectait de nombreux récepteurs étoiles dans Mobile. Denzel Mims de Baylor (qui mesurait 6 pieds 2 pouces, 206 livres avec des bras de 33 ¼ pouces) occupait le devant de la scène, affichant un excellent contrôle du corps, une agressivité au point de capture et des mains solides et fiables pour enrouler des prises difficiles après des durs capture. Jeudi, Mims a attrapé une paire de touchés impressionnants lors d’exercices en tête-à-tête, y compris cette saisie à une main:

Il a fait ce bond bondissant dans le coin, où il a utilisé une poussée subtile juste avant l’arrivée du ballon pour se séparer du défenseur.

Mims a montré l’art de la séparation tardive toute la semaine, gardant les défenseurs sur sa hanche sur des routes plus profondes le long de la ligne de touche tout en suivant le ballon sans effort.

Baylor WR Denzel Mims est un autre grand vainqueur du Senior Bowl 1-on-1’s. Fonctionne pour empiler le CB et utilise une barre de bras pour protéger le point de capture. Il a une semaine impressionnante. pic.twitter.com/DUgPWWIDyW

– Brad Kelly (@ BradKelly17) 22 janvier 2020

Le receveur de passes senior a été très productif pour les Bears, captant 66 passes pour 1020 verges et 12 touchés cette saison pour terminer sa carrière à Waco avec 186 réceptions pour 2925 verges et 28 scores. Il devra nettoyer son jeu de jambes et continuer à développer son arbre de parcours au niveau suivant, mais Mims a montré la capacité de sortir de la ligne et de se battre avec le ballon en l’air, se poussant probablement dans la conversation du jour 2.

Le receveur de Floride Van Jefferson a également eu une grosse semaine à Mobile. À 6 pieds 1 pouce, Jefferson a joué plus gros que son poids de 197 livres, mettant en place une clinique de course à pied tout en utilisant un jeu de jambes rapide pour enfoncer ses hanches et faire des coupes nettes pour gagner la séparation.

Les récepteurs ont un gros avantage dans les exercices en tête-à-tête avec les cornerbacks (qui n’ont aucune aide pour canaliser leurs adversaires), mais Jefferson a montré le type de tempo de l’itinéraire varié et la soudaineté dans ses mouvements qui se traduiront par de vrais jeux.

Les statistiques de Jefferson en Floride n’étaient pas vraiment époustouflantes (il a capté 49 passes pour 657 verges et six touchés en 2019, en partie grâce à un jeu de quart inférieur), mais l’ancien transfert d’Ole Miss a montré cette semaine pourquoi il pouvait finir par être un pro plus prolifique.

Antonio Gandy-Golden de Liberty (6 pieds 3 pouces, 222 livres) et Michael Pittman Jr. de l’USC (6 pieds 3 pouces 219) ont également augmenté leur stock. Gandy-Golden a montré à plusieurs reprises sa capacité à sortir de la ligne, à descendre le terrain et à surpasser son adversaire ou à monter haut et à attraper. Et Pittman Jr. a fait la même chose, affichant un athlétisme fluide pour battre les défenseurs sur le terrain avant de suivre sans effort le ballon dans ses mains. Gandy-Golden devrait se lever rapidement au cours des prochains mois et Pittman Jr. a un potentiel parmi les 50 premiers en avril (remarque: Pittman s’est blessé au pied mercredi et ne jouera pas samedi). Oh, et n’oubliez pas Jauan Jennings du Tennessee (6 pieds 3 pouces, 206 livres), Quartney Davis de Texas A & M (6 pieds 1 pouce, 199 livres) et Collin Johnson du Texas (6 pieds 6 pouces, 221 livres ). Jennings a joué un style de balle agressif, a montré une excellente compétitivité dans les entraînements cette semaine et a semblé augmenter constamment le niveau d’intensité dans les exercices en tête-à-tête et en mêlée. Davis, quant à lui, a été impressionné par le jeu de jambes soudain, les itinéraires tranchants et la physique au point de capture. Et Johnson a été étonnamment soudain dans et hors de ses pauses. Il a fait forte impression à la fois en tant que coureur de route et dans sa capacité à monter haut et à arracher le ballon en l’air. Son stock est en hausse.

Les monteurs de lignes défensifs ont brillé aussi

Les plus grandes stars défensives de Mobile provenaient des tranchées, Javon Kinlaw de Caroline du Sud étant la tête d’affiche principale. Kinlaw était sans doute le «gagnant» de la partie pesée de l’événement, mesurant 6 pieds 5 pouces et 315 livres avec des bras de 34 pouces et des mains accrocheuses de 10 pouces. Kinlaw ― qui s’enregistre au no. 9 au total sur mon NFL Draft Big Board 2020 ― est un joueur incroyablement athlétique pour sa taille, possédant la rapidité et la puissance pour combler les lacunes et maîtriser les monteurs de lignes offensives en face de lui. Il a renoncé à l’entraînement de jeudi avec une tendinite au genou, mais a certainement fait forte impression mardi et mercredi.

Kinlaw a décroché 16 plaqués pour la perte, y compris 10,5 sacs et sept déviations de passes au cours des deux dernières saisons pour les Gamecocks, et devrait apporter un potentiel fracassant à la NFL.

Le plaqueur défensif de l’Oklahoma, Neville Gallimore, a été une autre grande vedette des exercices de défense en ligne cette semaine. Gallimore (qui se classe 25e sur mon Big Board) mesurait 6 pieds 2 pouces, 304 livres et montrait une explosivité incroyable au snap, balayant régulièrement, déchirant ou tournant devant les joueurs de ligne adverses pour entrer dans la poche.

Le joueur de ligne défensive Auburn Marlon Davidson (6 pieds 3 pouces, 297 livres) et le rusher de bord de l’Alabama Terrell Lewis (6 pieds 5 pouces 258 livres avec des bras de 34 ⅛ pouces et des mains de 10 pouces en forme de vigne) sont une autre paire de défenseurs dont le stock a augmenté cette semaine. Davidson n’a eu aucun mal à jeter son poids pour faire des ravages dans les exercices un à un et obtient un buzz de premier tour. Lewis, quant à lui, était peut-être le rusher de bord le plus explosif cette semaine, montrant un premier pas élastique et la capacité d’utiliser ses bras longs pour contrôler les bloqueurs.

La classe Tight End est de mieux en mieux

La classe de récepteurs super talentueux et incroyablement profond de cette année (y compris un cadre d’élite de sous-classes et les personnes âgées susmentionnées) est susceptible de voler la plupart des projecteurs en avril, mais les extrémités serrées ont commencé à se sentir assez sous-estimées cette semaine sur Mobile. Ce groupe était dirigé par Harrison Bryant de FAU (6 pieds 4 pouces, 242 livres).

Bryant, qui a mené tous les virages serrés au niveau national avec 65 attrapés pour les Owls en 2019 (accumulant 1004 verges et sept touchés), a montré l’athlétisme pour ouvrir le terrain tout en impressionnant comme bloqueur de passes. Il n’était pas seul; L’ailier rapproché du LSU Stephen Sullivan a gagné à la pesée, mesurant 6 pieds 6 pouces, 254 livres avec des mains énormes (10 3/8 pouces) et une envergure massive (85 1/8 pouces). Le receveur de passes collégiales peu utilisé a également montré des côtelettes de réception: il a enregistré une vitesse de pointe de 19,9 mph mardi (mieux que les meilleures notes de certains récepteurs) et a attrapé ce touché de la zone rouge jeudi.

Adam Trautman de Dayton n’avait pas généré beaucoup de buzz avant cette semaine, mais avait organisé une grande semaine sur mobile, affichant un athlétisme fluide pour aller avec la taille idéale (6 pieds 5 pouces, 251 livres).

Je suis un ÉNORME fan d’Adam Trautman (Dayton TE). Il a une très bonne sensation en tant que coureur de route et il fera plus que tenir le coup dans le jeu de course. pic.twitter.com/zaTuBXzobf

– Daniel Jeremiah (@MoveTheSticks) 23 janvier 2020

Brycen Hopkins de Purdue (6 pieds 3 pouces 241) et Sean McKeon du Michigan (6 pieds 5 pouces 238) ont également impressionné et ajoutons le receveur de Notre-Dame Chase Claypool à ce groupe. Claypool a été inscrit au récepteur cette semaine et a impressionné à la fois en tant que coureur de route et au point de capture. Il s’est également inscrit comme l’un des joueurs les plus rapides de l’entraînement de lundi (atteignant une vitesse de pointe de 20,17 mph). L’avenir de Claypool pourrait bien être au récepteur, mais à 6 pieds 4 pouces, 229 livres et une envergure massive de 80 pouces, l’ancien Golden Domer a de bonnes chances d’ajouter un peu de poids et de jouer un rôle final serré au niveau suivant, peut-être comme Evan Engram le fait avec les Giants. Sa polyvalence et son athlétisme en font un riser potentiel.

Le groupe des Cornerbacks était étonnamment impressionnant

Avec les potentiels premiers rondes Kristian Fulton (LSU) et Jeff Gladney (TCU) qui ont tous deux abandonné avant le début des essais libres mardi, le groupe des demi de coin semblait manquer de puissance. Troy Pride Jr. de Notre-Dame a rapidement changé cette impression: le Golden Domer était un joueur incontournable dans les entraînements cette semaine, mettant en place une clinique avec des pieds rapides, un athlétisme de haut niveau et une nature compétitive au point de capture.

Comme indiqué ci-dessus, les cornerbacks ont une tâche presque impossible à défendre les récepteurs dans des exercices en tête-à-tête, et finissent souvent par paraître idiots en essayant de rester pas à pas avec leurs adversaires, qui peuvent utiliser tout le champ à leur guise et ne pas ” t avoir à vous soucier des autres défenseurs. Mais Pride a profité d’une situation difficile, faisant jeu après jeu pour se positionner comme l’une des meilleures stars de la semaine. Pride possède un cadre solide et bien construit à 5 pieds 11 pouces et 193 livres, et a une vitesse de haut niveau (il était le deuxième joueur le plus rapide sur le terrain lors des essais libres de mercredi, en fait); Plus important encore, cependant, il a montré un excellent instinct et une rapidité à suivre le rythme de sa carrière, en particulier sur ce représentant contre Quartney Davis, quand il a essentiellement suivi le parcours du receveur pour lui.

La fierté a également montré la capacité de se mettre dans la poche arrière d’un récepteur et de rester là dans ce représentant contre Pittman.

Pride a été rejoint par une autre paire de demi de coin impressionnants cette semaine: Darnay Holmes de l’UCLA et Dane Jackson de Pitt. Les deux ont joué avec des styles enflammés, mettant régulièrement la main sur des récepteurs ou dans des couloirs de passage pour interrompre les lancers. Découvrez cet excellent représentant de Jackson:

Holmes, quant à lui, n’est pas super long (il mesurait 5 pieds 10 pouces, 192 livres avec des bras de 30 pouces), mais il se rattrape avec ténacité à la ligne de mêlée.

Pride, Holmes et Jackson devraient tous se redresser après de bonnes performances cette semaine.

Les Quarterbacks étaient comme annoncé

Les pratiques du Senior Bowl ne sont pas vraiment propices à donner une belle apparence aux quarts-arrière: des gars comme Justin Herbert de l’Oregon et Jordan Love de Utah State – les deux meilleurs espoirs d’appel de signal dans Mobile – sont invités à exécuter des infractions dépouillées, à reculer derrière les lancés ensemble lignes offensives, et passer à des récepteurs inconnus. Il y a peu de chimie ou de cohésion, et les choses peuvent devenir assez bâclées. Cela dit, Herbert et Love ont bien joué pendant la semaine des entraînements, chacun montrant bien ce que les rapports de dépistage pré-Senior Bowl pourraient énumérer.

La taille, l’athlétisme et la force des bras d’élite d’Herbert se sont clairement démarqués. Le passant des Ducks avait l’air à l’aise de diriger la circulation, un bon signe pour un gars relativement calme qui s’inquiète des scouts qui pourrait être un peu trop passif dans le groupe. Je n’ai vu aucun signe de cela ― il ressemblait au leader clair de l’équipe sud, s’est assuré de féliciter ses récepteurs quand ils ont fait un jeu, et est allé chercher ceux qui ont fait une erreur ou manqué une affectation. L’amour a également impressionné: il a montré une force de bras facile, une balle assez profonde et beaucoup de mobilité pour se déplacer dans la poche ou s’échapper pour ramasser des mètres. Il était également un peu erratique avec sa précision et sa prise de décision.

Dans l’ensemble, les deux passants ont fait suffisamment pour prouver que le battage médiatique au premier tour est justifié. Herbert et Love devraient avoir une chance de consolider leurs places projetées lors du choix du jour 1 avec de bonnes performances dans le match du Senior Bowl de samedi.

