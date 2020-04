Taiwan est devenu le cinquième pays au monde avec sa ligue de football “vivante”, après avoir autorisé le gouvernement de ce pays à disputer les matches. Le championnat féminin a débuté samedi et la Premier League hier. En plus de Taiwan. Les ligues du Burundi, du Nicaragua, du Tadjikistan et de la Biélorussie sont contestées, le seul pays européen qui n’a pas interrompu son football, bien que les matches se jouent à huis clos et, parfois, avec des mannequins en public.

