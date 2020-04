Tamara Gorro fête ses 1,6 million de followers sur Instagram en complet nu

Tamara Gorro et Ezequiel Garay Ils ont une dose importante de visibilité sur les réseaux sociaux pendant l’accouchement. Le défenseur central argentin a été le premier footballeur de la Ligue de Santander à être testé positif pour le coronavirus, et tous deux ont rapporté sur Instagram comment leur isolement total était dû au Covid-19. Heureusement, il l’a surmonté et ils sont de retour ensemble et confinés chez eux à Valence.

Pour sa part, Tamara Beanie Elle a passé quelques jours difficiles, mais a toujours été positive et optimiste, téléchargeant du contenu de toutes sortes sur son compte Instagram officiel. La dernière vidéo qui a été téléchargée est particulièrement frappante, car c’est une image dans laquelle elle apparaît complètement nue sur le dos. Un nu intégral avec lequel il a voulu fêter les 1,6 millions de followers qu’il a déjà sur le réseau social précité. «1 600 000 merci !!! Cette famille continue de grandir et je suis de plus en plus heureux d’avoir tant de gens incroyables avec moi.. Mon culogorro traditionnel ne pouvait pas manquer », il a écrit à côté de l’image dans laquelle il apparaît de l’arrière dans le jardin, vraisemblablement pendant cet enfermement.

Il y a quelques jours, Tamara Gorro et Garay sont allés plus loin et ont révélé comment leurs premières relations sexuelles ont été après l’isolement du joueur de Valence: “Positif pour le coronavirus, la quarantaine, puis la quarantaine post-coronavirus et puis … elle a la règle”, a plaisanté Garay. . A quoi Tamara Gorro a répondu: «Après la mise en quarantaine, mon corps demande un tour et mes collègues dans le tiroir sont à court de piles. Mon mari m’a donc préparé un massage et m’a dit que nous avions deux options: un massage normal ou un massage maison. Puis mon amour a été planté nu et nous avons fait l’amour passionnément ».