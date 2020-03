Tamara Gorro montre comment vit la quarantaine des coronavirus avec Ezequiel Garay

Ezequiel Garay, joueur de Valence, a été le premier joueur de football de notre pays infecté par Covid-19, du moins officiellement. Le footballeur était positif pour le coronavirus, il reste donc isolé et mis en quarantaine conformément aux directives des autorités sanitaires. Cela a été exprimé par l’athlète lui-même et aussi par sa femme, le célèbre Tamara Beanie, qu’une vidéo a été enregistrée peu de temps après avoir expliqué la situation des deux. Toujours sur son compte Instagram officiel, ce lundi, il a voulu montrer comment il porte le fait d’être séparé pendant ces jours.

Tamara Gorro a publié sur ses réseaux sociaux une photographie dans laquelle, séparés par un verre, Garay et elle apparaissent. La footballeuse porte un masque sur recommandation, mais pas de son côté. Bien qu’elle ait des possibilités évidentes de l’obtenir comme elle l’a dit dans sa vidéo, elle ne va pas demander le test car elle considère plus importante l’attention aux personnes qui en ont vraiment besoin, car elle est asymptomatique.

Ainsi, l’image sert à montrer comment ils vivent tous les deux la quarantaine, en plus de sensibiliser d’autres personnes qui peuvent être dans la même situation. L’isolement est essentiel chez les personnes qui ont le Covid-19, donc Garay est comme ça en ce moment. En tout cas, ils s’encouragent tous les deux comme on peut le voir dans la publication Instagram, dans laquelle ils mettent leurs mains ensemble à côté de la fenêtre. “Ensemble au loin”, Tamara Gorro a écrit à côté de la photo avec plusieurs émoticônes cardiaques.

Il convient de rappeler que Garay est l’un des cinq membres de Valence qui ont été testés positifs pour le coronavirus. Les autres sont les joueurs Mangala et Gayá, le délégué Paco Camarasa et Julián Aliaga, de l’équipe médicale. De plus, des tests continueront d’être effectués sur les joueurs et les travailleurs et tout indique qu’il pourrait y avoir plus d’infection par Covid-19.